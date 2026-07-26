Cât costă o noapte de cazare la mănăstirea Putna. Experiența inedită a unei turiste

O turistă care a făcut înconjurul lumii și a ajuns până acum în 60 de țări a făcut o oprire la Mănăstirea Putna. Aceasta a povestit în mediul online cât a plătit pentru o noapte de cazare, dar și cum a fost experiența pe care a trăit-o la una dintre cele mai importante lăcașuri de cult din România.

Mănăstirea Putna a fost ctitorită de Ștefan cel Mare și ocupă un loc important în istoria țării noastre. În fiecare an, atrage turiști din întreaga lume și așa s-a întâmplat și acum. Roxy Chiriac, o turistă aventuroasă, a decis să se cazeze o noapte la mănăstire, astfel că a avut ocazia să descopere o oază de liniște. În plus, a povestit toată experiența sa în mediul online.

Cât costă o noapte de cazare la mănăstirea Putna

Roxy Chiriac a mărturisit pe rețelele de socializare că a plecat în anul 2024 în această aventură. Cu un singur rucsac în spate, a vizitat nici mai mult, nici mai puțin de 60 de țări, iar călătoria sa a devenit și mai impresionantă când a realizat cât de multe a învățat.

Am călătorit în aproape 60 de țări. Apoi, la sfârșitul anului 2024, am renunțat la tot și am plecat ca misionară în Africa, cel mai mare vis al meu și cea mai frumoasă experiență din viața mea. După aceea am plecat cu un rucsac în spate pe Camino de Santiago. Din ultimele două călătorii am avut cel mai mult de învățat, pentru că am înțeles că îmi place să explorez lumea cu un scop, nu doar să fiu turist de ocazie. Am învățat că cele mai frumoase locuri prin care poți călători sunt, de fapt, sufletele oamenilor, a spus Roxy Chiriac, în mediul online.

Aceasta a ajuns și la mănăstirea Putna, locul din care începe traseul Via Transilvanica. Ea s-a cazat chiar la lăcașul de cult și a povestit cum s-a simțit. Pentru o noapte de cazare, a precizat că a plătit 35 de lei. Mai mult decât atât, a explicat că totul a fost curat și nu a avut nimic de reproșat.

M-am cazat la Mănăstirea Putna, într-un dormitor pentru femei. Patul a costat doar 35 de lei, camerele sunt curate, dușurile au apă caldă, iar oamenii de aici m-au surprins într-un mod foarte plăcut. De multe ori există impresia că în mănăstiri ești primit cu multă seriozitate și răceală, însă aici am găsit oameni zâmbitori, calzi, cu simțul umorului și cu o bucurie sinceră de a-i primi pe cei care le trec pragul. Am primit atât prânzul, cât și cina, fără niciun cost, iar toate aceste gesturi simple spun multe despre ospitalitatea locului, a mai povestit ea.

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