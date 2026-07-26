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Momentul bizar în care Maria Avram și-a îmbrățișat ispita, chiar în fața soțului. Antena 1 a difuzat imaginile

De: Alina Drăgan 26/07/2026 | 10:51
Momentul bizar în care Maria Avram și-a îmbrățișat ispita, chiar în fața soțului. Antena 1 a difuzat imaginile
Momentul bizar în care Maria Avram și-a îmbrățișat fostul, chiar în fața soțului /Foto: Captură Antena 1
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Primul episod Insula Iubirii – Reuniuni a adus în fața fanilor show-ului prezentat de Radu Vâlcan pe unii dintre concurenții sezonelor trecute. Ei bine, următorii de pe listă sunt Maria și Marius Avram. Cei doi vor ajunge, din nou, la bonfire, iar Cătălin și Oana Monea, ispitele ce le-au erodat relația, o să fie și ele prezente. Momentul bizar în care Maria Avram și-a îmbrățișat fostul, chiar în fața soțului. Cum a reacționat Marius când și-a văzut soția, din nou, în brațele lui Cătălin.

Fanii show-ului prezentat de Radu Vâlcan au avut în acest an parte de o surpriză. Antena 1 a venit cu un format nou, Insula Iubirii – Reuniuni, care readuce în fața telespectatorilor unii dintre cei mai apreciați concurenți și ispite ai vechilor sezoane. În episodul doi al show-ului, printre cei care sunt puși sub lupă se numără și Maria și Marius Avram.

Momentul bizar în care Maria Avram și-a îmbrățișat fostul, chiar în fața soțului

Maria și Marius Avram au format unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii sezonul 9. Cei doi au decis să își testeze iubirea, după ce bărbatul a mai călcat strâmb în trecut și a pretins că a vorbit 47 de minute cu ”banca”. Deși a promis că s-a „reabilitat”, Marius a comis-o iar și a picat rapid în mrejele ispitei Oana Monea, asta după ce a văzut apropierea dintre soția sa și ispita Cătălin.

Maria nu a fost nici ea prea liniștită la Insula Iubirii. S-a apropiat periculos de mult de Cătălin și deși a încercat să pară că între ei nu s-a legat nimic, mesajele secrete scrise pe tabletă și sărutul din baie de la dreamdate au dat-o de gol. Astfel, Maria și Marius au plecat separați din Thailanda, însă în cele din urmă au decis să își mai acorde o nouă șansă, așa că s-au împăcat.

În cadrul episodului doi din Insula Iubirii – Reuniuni, cei doi revin în fața lui Radu Vâlcan. Mai mult, pentru ca tacâmul să fie complet atât Oana Monea, cât și Cătălin s-au întors. Astfel, fosta concurentă a ajuns, din nou, față în față cu fostul.

Momentul bizar în care Maria Avram și-a îmbrățișat fostul, chiar în fața soțului /Foto: Captură Antena 1

Mai mult, atunci când s-au revăzut fosta concurentă și ispita nu au ezitat să se îmbrățișeze chiar în fața lui Marius. După ce l-a salutat pe fostul concurent, Cătălin a mers direct la Maria și i-a oferit o îmbrățișare strânsă, pe care aceasta nu a refuzat-o în niciun fel. Marius a privit cu un zâmbet amar momentul și s-a abținut din a reacționa.

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