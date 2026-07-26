În plin scandal privind custodia copiilor, Philipp Plein îi face declarații de dragoste în public Andreei Sasu: ”Femeia de lângă mine”

Philipp Plein este în plin scandal privind custodia copiilor pe care îi are împreună cu fosta parteneră, Lucia Bartoli. Cu toate acestea, el se bucură de viață, ba mai mult, nu uită de iubita sa, Andreea Sasu. Creatorul de modă i-a făcut o declarație impresionantă.

Philipp Plein și Andreea Sasu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Deși viața lor nu este una deloc ușoară, mai ales în această perioadă în care creatorul de modă german se luptă cu fosta parteneră pentru custodia copiilor.

Inițial, el și Lucia Bartoli au încheiat relația amiabil, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată: el susține că unul dintre copii ar da semne de anxietate și ar avea coșmaruri. Fapt pentru care, bărbatul a luat măsuri serioase. Totuși, Andreea Sasu pare să îi aline supărarea, astfel că el i-a făcut o declarație de dragoste în mediul online.

Declarația pe care i-a făcut-o Philipp Plein Andreei Sasu

Andreea Sasu este alături de partenerul ei neîncetat. Chiar și în momentele dificile știe să îi aline supărarea. Recent, Philipp Plein a postat o imagine inedită, din Monaco, din interiorul unui restaurant, însoțit de iubita lui. Ambii eleganți și cu zâmbetul larg pe față, par mai îndrăgostiți ca niciodată.

Mai mult decât atât, bărbatul i-a făcut româncei o declarație de dragoste uimitoare. Acesta a ținut să îi mulțumească Andreei pentru că este mereu alături de el și că i-a primit pe copiii săi cu brațele deschise. În plus, el a subliniat că le dă putere celor mici și că viața pe care o construiesc este posibilă, pentru că o clădesc împreună.

Femeii de lângă mine…Mulțumesc că mi-ai îmbrățișat copiii cu brațele deschise și inima deschisă. Pentru că le-ai oferit dragostea ta fără ezitare, îndrumarea ta fără așteptări și puterea ta fără a cere vreodată recunoaștere. Viața pe care o construim este posibilă pentru că o construim împreună, a scris Philipp Plein pe rețelele de socializare.

Andreea Sasu, despre Lucia Bartoli

În urmă cu ceva timp, Philipp și Andreea au fost invitați în cadrul unui podcast, acolo unde au vorbit și despre fosta parteneră a creatorului de modă, Lucia Bartoli. Modelul a precizat că în ultima perioadă, mama copiilor nu s-a interesat prea mult de ei.

Cred că este important să spunem și că Lucia nu a întrebat niciodată de copii în această perioadă. Nu a trimis niciodată un mesaj tatălui ca să întrebe ce fac copiii. Nu s-au simțit bine. Niciodată nu i-a trimis un mesaj lui Philipp, tatălui. Eu nu i-am văzut timp de două săptămâni cât am fost în spital în Berlin, mi s-a părut că a trecut un an și plângeam în fiecare zi, chiar dacă îi vedeam pe Facetime. Cum poți să fii așa? Să nu trimiți.. lasă toată această furie. Nu e vorba despre judecător, despre avocat. Trimite doar un mesaj: Ce fac copiii mei? Se simt bine? Biata Lucia, nu putea spune…Sunteți doi monștri. Nu a putut să-i spună La mulți ani. Dar de ce nu a luat ea telefonul ca să îi spună fiului ei La mulți ani? Am luat cine cu Philipp și m-a făcut să plâng. Plângeam și mi-a spus că este trist, Lucia nu se interesează de copii. Nu mi-a trimis niciodată un mesaj despre copii. Și acest lucru este trist. Este atât de trist pentru că sunt mamă și mi se rupe sufletul, a spus Andreea Sasu.

VEZI ȘI: Lucia Bartoli, strigăt de disperare! Fosta lui Philipp Plein se teme că nu își va mai vedea copiii: „A fost smuls din brațele mele”

Lucia Bartoli, mesaj după ce i-a dispărut contul de Instagram. Ce susține fosta lui Philipp Plein