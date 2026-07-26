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Militarul George Bengi a fost găsit mort în pădure. Ce s-a întâmplat cu tânărul de 26 de ani

De: Alina Drăgan 26/07/2026 | 09:22
Militarul George Bengi a fost găsit mort în pădure. Ce s-a întâmplat cu tânărul de 26 de ani
Militarul George Bengi a fost găsit mort în pădure /Foto: Facebook, Pexels
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Sfârșit tragic pentru un militar în vârstă de doar 26 de ani. Bengi George fusese dat dispărut în urmă cu doar câteva zile. Colegii l-au căutat neîncetat, însă, în cele din urmă, tânărul a fost găsit fără viață în apropierea pădurii Babadag din Tulcea. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Bengi George Tărtăcuță, în vârstă de 26 de ani, era originar din județul Vaslui și activa în cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”, unitate a Forțelor Navale Române. Acesta locuia cu chirie în Babadag, iar în ziua de 17 iulie a dispărut. A plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Dispariția a fost sesizată Poliției pe 21 iulie, iar autoritățile au demarat căutările.

Din păcate, în data de 24 iulie, trupul neînsuflețit al tânărului a fost găsit în apropiere de pădurea Babadag din Tulcea.

„La data de 24 iulie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au desfășurat activități de căutare în zona împădurită din apropierea orașului Babadag, în urma sesizării din data de 21 iulie 2026, privind dispariția unui bărbat în vârstă de 26 de ani.

În cadrul acțiunilor de căutare, într-o zonă greu accesibilă, cu vegetație abundentă, a fost identificat trupul neînsuflețit al bărbatului”, a transmis IPJ Tulcea.

Militarul George Bengi a fost găsit mort în pădure

Moartea lui Tărtăcuță Bengi George a fost anunțată sâmbătă, 25 iulie, de reprezentanții Forțelor Navale Române. Pentru moment, nu se cunosc cauzele oficiale ale morții, acestea urmând să fie stabilite în urma anchetei și a examinării medico-legale. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Tulcea pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a decesului.

Sfârșitul lui George a venit ca un șoc pentru familie și cei apropiați, căci nimeni nu a prevăzut tragedia. Militarul făcea parte din Forțele Navale Române de mai mulți ani și a avut o carieră exemplară. Colegii săi au transmis un mesaj emoționant în memoria acestuia.

„Cu profundă tristețe, personalul Forțelor Navale Române își exprimă regretul pentru pierderea colegului nostru, soldatul Tărtăcuță Bengi-George, trecut la cele veșnice la doar 26 de ani. În urma dispariției sale, semnalată în data de 21 iulie 2026, au fost desfășurate activități de căutare, iar în dimineața zilei de 24 iulie, acesta a fost găsit decedat în zona pădurii Babadag.

În aceste clipe de grea încercare, personalul Forțelor Navale Române transmite familiei îndoliate, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut sincere condoleanțe și întreaga compasiune. Suntem alături de cei rămași în urmă și îi asigurăm de tot sprijinul pe care îl putem oferi în aceste momente de profundă durere. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, au transmis reprezentanții Forțelor Navale Române.

 

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