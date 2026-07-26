Tragedie în lumea filmului! Creatorul succeselor „The Mask” și „The Scorpion King” a murit

Lumea cinematografiei a pierdut unul dintre regizorii care au redefinit filmele de acțiune, horror și comedie din ultimele decenii. Chuck Russell, omul din spatele unor producții precum The Mask, A Nightmare on Elm Street 3, The Blob și The Scorpion King, a murit la vârsta de 74 de ani. Cineastul este considerat unul dintre oamenii care au lansat în elita Hollywoodului nume precum Jim Carrey, Cameron Diaz și Dwayne „The Rock” Johnson.

Chuck Russell a fost găsit fără viață în locuința sa din California

Chuck Russell s-a stins din viață miercuri, în locuința sa dintr-o suburbie a orașului San Diego, California. Potrivit familiei, regizorul a fost găsit fără reacție de soția sa, Ania, care a sunat imediat la serviciul de urgență 911.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

Decesul a fost confirmat de avocatul cineastului, iar autoritățile nu au făcut publică, până în acest moment, cauza morții.

Profund îndurerată, soția regizorului a declarat pentru The Hollywood Reporter:

„Era un om atât de minunat, însemna totul pentru mine.”

Omul care a schimbat destinul unor mari vedete de la Hollywood

Puțini regizori se pot lăuda că au schimbat radical cariera unor actori care aveau să devină printre cele mai mari staruri ale cinematografiei.

În 1994, Chuck Russell a regizat The Mask, filmul care l-a transformat pe Jim Carrey într-un fenomen mondial și i-a oferit lui Cameron Diaz primul rol din cariera sa cinematografică.

Mai târziu, în 2002, Russell i-a oferit lui Dwayne „The Rock” Johnson primul rol principal într-un lungmetraj, în The Scorpion King, spin-off al celebrei francize The Mummy.

De-a lungul carierei sale, cineastul a colaborat și cu Arnold Schwarzenegger la Eraser, cu Kim Basinger și Christina Ricci în Bless the Child, dar și cu John Travolta în I Am Wrath și Paradise City.

De la filme horror la unul dintre cele mai mari succese din anii ’90

Născut pe 9 mai 1952, în Park Ridge, Illinois, Charles Raymond Russell a studiat la Universitatea din Illinois, unde a scris și regizat piese de teatru într-un act.

La Hollywood și-a început cariera ca asistent de producție și asistent de regie pentru filme independente, iar în 1981 a fost producător executiv al horrorului Hell Night. Tot atunci l-a cunoscut pe Frank Darabont, alături de care avea să colaboreze la mai multe proiecte importante.

După ce a scris scenariul filmului SF Dreamscape (1984), cu Dennis Quaid în rolul principal, Russell și-a făcut debutul în regie cu A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987), producție pe care a și scris-o.

Filmul a revitalizat celebra franciză Freddy Krueger, încasând aproape 45 de milioane de dolari la box office și depășind performanțele comerciale ale primelor două filme din serie. Totodată, pelicula a contribuit la lansarea actriței Patricia Arquette.

În 1988, Russell și Frank Darabont au realizat remake-ul horror The Blob, devenit între timp un film-cult apreciat pentru efectele sale speciale și pentru reinterpretarea modernă a producției originale.

Cum a transformat „The Mask” dintr-un film horror într-un blockbuster

Succesul uriaș avea să vină în 1994, odată cu lansarea The Mask.

Puțini știu însă că proiectul fusese gândit inițial ca un film horror inspirat din benzile desenate originale.

„New Line voia încă un film horror șocant. Exista o bandă desenată The Mask care era destul de înfricoșătoare. Eu am spus că va semăna prea mult cu Freddy Krueger. Va fi îngrozitor”, declara Russell într-un interviu acordat în 2024.

Regizorul a reușit să convingă studioul să schimbe complet direcția filmului, transformându-l într-o comedie fantastică.

Decizia s-a dovedit inspirată. Realizat cu un buget de doar 18 milioane de dolari, The Mask a încasat peste 351 de milioane de dolari la nivel mondial și a primit o nominalizare la Oscar pentru cele mai bune efecte vizuale, create împreună cu echipa Industrial Light & Magic, compania fondată de George Lucas.

Russell a dezvăluit ulterior că a avut „o adevărată luptă cu studioul” pentru a o distribui pe Cameron Diaz.

„Chimia dintre ea și Jim era atât de puternică în probele de filmare, încât pur și simplu a trebuit să lupt pentru Cameron în acel rol”, spunea regizorul în 2022.

Tot în timpul filmărilor, Jim Carrey a decis să vorbească purtând proteza dentară uriașă a personajului, deși aceasta fusese concepută inițial doar pentru scenele fără dialog, lucru care a făcut interpretarea și mai memorabilă.

Mesajul emoționant transmis de Jim Carrey

La scurt timp după anunțarea decesului, Jim Carrey i-a adus un omagiu regizorului care i-a schimbat destinul profesional.

„Consider că a fost un privilegiu să lucrez cu Chuck Russell, care, în timpul filmărilor pentru The Mask, a creat pe platou o atmosferă exuberantă, copilăroasă, plină de uimire și camaraderie. Întreaga distribuție și întreaga echipă au fost atinse și inspirate de spiritul lui jucăuș. Cu toții am fost binecuvântați ani la rând de acel moment plin de energie și atemporal. Consider The Mask una dintre bijuteriile vieții mele creative. Mulțumesc, Chuck.”

Ultimii ani și proiectele de viitor

După o pauză de câțiva ani, Chuck Russell a revenit în cinematografie cu I Am Wrath, Junglee și Paradise City.

Ultimul său film a fost remake-ul Witchboard (2024), pe care l-a scris și regizat.

În ultimii ani, cineastul se implicase și în dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. Prin compania sa, Neumorphic, anunțase două noi producții, Hyperia și b, descrise ca proiecte realizate cu ajutorul inteligenței artificiale generative pe întregul flux de producție.

Într-unul dintre ultimele sale interviuri, Russell vorbea despre felul în care și-a privit întotdeauna cariera.

„Întotdeauna compar o carieră în cinematografie cu fuga pentru a te alătura circului; fiecare film este o experiență complet diferită. Există oameni extraordinari cu care lucrezi, de la șoferi de camion la balerine și vedete de cinema. Toți sunt esențiali și mă fascinează. Am început în zona filmelor horror, iar mulți credeau că voi rămâne acolo și voi deveni un nou John Carpenter. Dar iubesc filmele și cred că m-aș plictisi îngrozitor dacă aș face un singur gen de-a lungul întregii cariere.”

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