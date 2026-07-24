O celebră influenceriță și iubitul ei, găsiți morți. Anchetatorii iau în calcul varianta unei răpiri

O influenceriță cunoscută și partenerul ei au fost găsiți fără viață într-o zonă izolată. Descoperirea macabră a declanșat o anchetă de amploare, iar una dintre ipotezele analizate de autorități este că cei doi ar fi fost răpiți înainte de a fi uciși.

Victimele sunt Ulissias Marcelli, în vârstă de 30 de ani, și iubitul ei, Vinicius Souza de Carvalho, de 28 de ani. Trupurile lor au fost descoperite într-o zonă din Porto Seguro, în statul brazilian Bahia, după ce un muncitor care își desfășura activitatea în apropiere a observat ceva suspect și a alertat autoritățile.

La sosirea echipajelor, oamenii legii au constatat că ambele victime prezentau răni provocate de arme de foc. Din acel moment, cazul a fost preluat de anchetatori, care încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și cine se află în spatele dublei crime.

O celebră influenceriță și iubitul ei, găsiți morți

Ulissias Marcelli devenise cunoscută pe Instagram, unde peste 20.000 de persoane îi urmăreau activitatea. Stilul gotic, aparițiile extravagante și spectacolele cu foc au transformat-o într-o prezență apreciată în comunitatea alternativă din Brazilia.

Mai mult, influencerița se pregătea pentru un nou proiect important. Ea urma să prezinte un festival rock programat pe 25 iulie, iar vestea morții sale i-a luat prin surprindere pe organizatori. În semn de omagiu, aceștia au transmis un mesaj public după confirmarea tragediei.

„Joi am împărtășit cu bucurie vestea că Ulissias urma să ni se alăture ca una dintre prezentatoarele noastre. Astăzi, cu profundă tristețe, ne luăm rămas-bun de la ea”, au transmis organizatorii evenimentului.

Ar fi fost răpiți

În paralel, ancheta continuă într-un ritm alert. Potrivit informațiilor apărute până acum, anchetatorii verifică dacă cei doi au fost ținuți împotriva voinței lor înainte de a fi împușcați. De asemenea, este analizată și posibilitatea ca dubla crimă să aibă legătură cu grupări implicate în traficul de droguri sau cu conflicte generate de datorii către persoane din lumea interlopă.

Până la finalizarea investigației, autoritățile nu au anunțat rețineri și nici nu au oferit detalii suplimentare despre autorii crimei.

Ulissias Marcelli lasă în urmă și un fiu de 13 ani. Pentru familie și apropiați, pierderea este una imposibil de acceptat, în timp ce întreaga atenție rămâne îndreptată spre ancheta care ar trebui să lămurească împrejurările în care viața celor doi tineri s-a încheiat atât de violent.

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