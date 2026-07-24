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Alertă ANM! Cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină. Ce zone sunt vizate

De: Alina Drăgan 24/07/2026 | 13:32
Alertă ANM! Cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină. Ce zone sunt vizate
Cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină
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Vremea rămâne în continuare una capricioasă, iar episoadele de instabilitate atmosferică își fac, din nou, simțită prezența. ANM a emis o nouă avertizare cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină. Sunt aşteptate averse însemnate cantitativ, vijelii cu rafale de până la 70 km/h și descărcări electrice. Cantităţile de apă pot depăşi izolat 50 de litri pe metrul pătrat. Ce zone sunt vizate?

În ultimele zile, vremea s-a răcit semnificativ, iar ploile torențiale au pus stăpânire pe mare parte din țară. Răcirea a fost provocată de deplasarea unei mase de aer rece de origine polară deasupra României. Alternanța dintre aerul tropical și cel polar poate produce diferențe foarte mari de temperatură într-un interval scurt, mai ales atunci când este însoțită de fronturi atmosferice, ploi și intensificări ale vântului. Acum, meteorologii vin cu noi vești proaste.

Cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii. Avertizarea este valabilă în intervalul 24 iulie, ora 12:00 – 24 iulie, ora 21:00, și vizează o mare parte din Muntenia, zona montană, nord-vestul și sud-vestul Moldovei, precum și sud-vestul Transilvaniei.

„În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, în nord-vestul și sud-vestul Moldovei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului”, anunță specialiștii.

Deși în ultimele zile temperaturile au scăzut semnificativ, meteorologii anunță că din acest weekend valorile termice încep să crească treptat. Iar de săptămâna viitoare, temperaturile vor reveni la normalul acestei perioade și este posibil chiar să depășească pragul canicular de 35 de grade.

 

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