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Zodia care este urmărită de ghinion, potrivit Cristinei Demetrescu! Riscă pierderi financiare uriașe

De: Alina Drăgan 24/07/2026 | 13:01
Zodia care este urmărită de ghinion, potrivit Cristinei Demetrescu! Riscă pierderi financiare uriașe
Zodia care riscă pierderi financiare uriașe
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Influența lui Mercur retrograd încă se resimte, iar unele semne zodiacale simt din plin efectul. Dacă pentru unii nativi această perioadă a adus oportunități și noi începuturi, pentru alții veștile nu sunt deloc bune, căci riscă pierderi financiare uriașe. Cine sunt ghinioniștii zodiacului?

Mercur retrograd continuă să aducă întârzieri, răsturnări de situație și nevoia de a reevalua decizii importante. În această perioadă se recomandă prudență, mai ales atunci când vine vorba despre bani, contracte sau investiții. Graba poate genera greșeli costisitoare, iar multe dintre situațiile care apar acum cer mai multă atenție decât de obicei.

Zodia care riscă pierderi financiare uriașe

Dintre toate semnele zodiacale, Gemenii sunt printre cei mai afectați de influențele actuale. Următoarele săptămâni se anunță pline de provocări, în special în ceea ce privește banii și planurile profesionale. Unele încasări pot întârzia, negocierile se pot prelungi, iar proiectele care păreau sigure pot necesita modificări sau chiar schimbări de strategie.

Acești nativi ar trebui să evite deciziile impulsive și să analizeze cu atenție fiecare document înainte de a-l semna. De asemenea, Gemenii ar trebui să nu își asume riscuri financiare majore până când contextul astral va deveni mai favorabil. Cristina Demetrescu atrage atenția că această perioadă trebuie gestionată cu multă prudență.

„Mercur retrograd le complică planurile financiare. Pot apărea întârzieri la încasări, renegocieri sau schimbări de strategie. Răbdarea și verificarea atentă a documentelor sunt esențiale în această perioadă”, spune Cristina Demetrescu.

Pe lângă Gemeni, și Balanțele traversează o etapă mai complicată. Pentru acești nativi, multe dintre planurile importante depind de răspunsurile sau deciziile altor persoane. Lucrurile se mișcă mai greu decât și-ar dori, iar răspunsurile întârzie să apară. Important este ca nativii să aibă răbdare și să nu încerce să forțeze lucrurile în favoarea lor.

Dacă pentru Gemeni și Balanțe contextul este mai dificile în această perioadă, la polul opus se află Leii. Acești nativi au șansa să facă acum investiții inspirate în proiecte care le oferă beneficii pe termen lung.

 

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