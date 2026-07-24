Shania Twain a dezvăluit că a fost invitată la nunta lui Taylor Swift, însă nu a putut participa din cauza unui angajament profesional pe care îl avea deja stabilit. Artista canadiană spune că, în ziua ceremoniei, urma să cânte în cadrul concertelor susținute de fostul iubit al lui Swift, Harry Styles, pe stadionul Wembley din Londra.

Shania Twain a lipsit de la nunta lui Taylor Swift

Potrivit The Independent, cântăreața a povestit că invitația a venit într-un moment în care programul său era deja stabilit.

„Taylor Swift m-a invitat la nunta ei și n-am putut merge pentru că eram deja implicată în concertele lui Harry. De aceea spun asta, pentru că este amuzant cum s-au întâmplat lucrurile. Aveam deja acel angajament”, a declarat Shania Twain.

În perioada respectivă, artista participa la seria de concerte susținută de Harry Styles pe stadionul Wembley din Londra, unde a urcat pe scenă în calitate de invitat special.

Twain a declarat în emisiunea The Tonight Show a lui Jimmy Fallon că s-a simțit „foarte onorată” să primească invitația la nuntă.

„Data viitoare când o voi vedea, bineînțeles că o voi felicita călduros. Îi admir talentul muzical și dedicarea cu care își spune poveștile prin muzică. O iubesc”, a spus artista.

Ce spune Shania Twain despre Harry Styles

Shania Twain a tratat situația cu umor și a spus că, dacă Harry Styles se va căsători într-o zi, va trebui să îi trimită invitația din timp.

„Dacă Harry se va căsători vreodată, va trebui să mă invite cu mult mai devreme”, a glumit cântăreața.

Harry Styles și Taylor Swift au avut o relație în perioada 2012–2013. Taylor Swift nu și-a ascuns niciodată admirația pentru Shania Twain, pe care a numit-o de mai multe ori una dintre artistele care au influențat-o la începutul carierei.

Cele două au împărțit scena de-a lungul anilor, iar artista canadiană s-a numărat printre invitații la unul dintre cele mai importante evenimente din viața lui Taylor Swift, chiar dacă, în cele din urmă, nu a putut fi prezentă.

Potrivit informațiilor apărute în presă, la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce au participat aproximativ 1.000 de invitați. Printre vedetele prezente s-au numărat Gigi Hadid, Bradley Cooper, Graham Norton, Ed Sheeran, Hugh Grant și Ethan Hawke.

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