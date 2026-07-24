Câștigătorii „Love Island” SUA vor să se mute împreună după marea victorie. Cum răspund acuzațiilor că și-au jucat iubirea pentru camere

Bryce Alakai și Trinity Tatum, câștigătorii celui de-al optulea sezon al emisiunii „Love Island USA”, spun că viața lor s-a schimbat complet după finală. În primul interviu amplu acordat după ieșirea din vilă, cei doi au vorbit despre relația lor, diferența de vârstă, planurile de a locui împreună și zvonurile potrivit cărora povestea lor de dragoste ar fi fost doar o strategie pentru a câștiga competiția.

Câștigătorii „Love Island USA” vor să se mute împreună

Bryce Alakai, în vârstă de 30 de ani, și Trinity Tatum, de 22 de ani, au devenit favoriții publicului după ce relația lor a evoluat treptat dintr-o prietenie într-o poveste de dragoste. Cei doi spun că nici măcar nu se așteptau să câștige marele premiu.

„A fost ca un vis”, spune Bryce, în timp ce Trinity mărturisește că era convinsă că vor termina pe locul al doilea.

Victoria le-a adus nu doar premiul de 100.000 de dolari, ci și o popularitate uriașă. Dacă înainte de emisiune Trinity avea aproximativ 4.000 de urmăritori pe Instagram, acum este urmărită de peste trei milioane de persoane.

„Nu știu nimic despre faima asta, dar mă simt foarte recunoscătoare și binecuvântată că o trăiesc. Nu o iau deloc ca pe ceva garantat”, spune ea.

Vor să locuiască împreună după emisiune

După încheierea filmărilor, cei doi se află în Los Angeles, orașul în care Bryce lucrează de aproape zece ani ca model, actor și DJ. Acum discută serios despre următorul pas al relației: mutarea definitivă a lui Trinity din statul Virginia în California.

„Sunt șanse foarte mari. Nu vreau o relație la distanță”, spune Trinity.

Bryce completează:

„Facem tot ce putem ca să fim împreună.”

Diferența de vârstă nu mai este o problemă

Cei opt ani care îi despart au reprezentat inițial un motiv de îngrijorare pentru amândoi.

Trinity spune că, atunci când l-a cunoscut, l-a crezut mult mai tânăr și că cea mai mare teamă a ei era să nu ajungă într-o relație dezechilibrată.

„Mama mi-a spus întotdeauna să fiu cu cineva sincer. Chiar și cu diferența aceasta de vârstă, ea ne susține.”

La rândul său, Bryce afirmă că a vrut să se asigure că Trinity își poate trăi din plin anii tinereții, însă pe măsură ce au petrecut timp împreună a realizat că maturitatea ei contează mai mult decât diferența din buletin.

Răspunsul lor pentru cei care spun că iubirea a fost falsă

După finală au apărut și acuzații potrivit cărora relația lor ar fi fost construită doar pentru camerele de filmat și pentru marele premiu. Cei doi resping însă categoric aceste speculații.

„Nu ne pasă”, spune Bryce.

Trinity explică faptul că, în timpul emisiunii, au avut numeroase ocazii să își găsească alți parteneri, însă niciunul nu a vrut să renunțe la relația lor.

„Dacă m-aș fi prefăcut, aș fi plecat cu unul dintre cei 12 băieți care au venit în Casa Amor. Am avut oportunități, dar pur și simplu nu am vrut. Eu nu pot să mă prefac.”

Bryce crede că prietenia construită înainte de relația romantică a fost motivul pentru care legătura lor a rezistat.

De la salariu la salariu, la un premiu de 100.000 de dolari

Înainte de emisiune, viața lor era complet diferită. Bryce spune că lucra la camioane de gunoi și punea muzică în weekend pentru a-și completa veniturile, trăind „de la un salariu la altul”.

Trinity lucra într-un magazin Home Depot și, ulterior, pentru mama sa. Ea povestește că locuia într-un apartament cu chirie subvenționată și că, la un moment dat, mama ei îi plătea chiria pentru că nu își permitea.

Cei 100.000 de dolari câștigați vor fi folosiți cu responsabilitate. Trinity spune că își va achita în primul rând creditele pentru studii, iar Bryce își va plăti datoriile și promite că îi va face iubitei sale câteva surprize. Peste un an, cei doi se văd locuind împreună.

„Vreau doar să fiu acolo unde este el”, spune Trinity, în timp ce Bryce își imaginează că primul pas va fi mutarea ei în Los Angeles, urmată, în cele din urmă, de o viață în aceeași casă.

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