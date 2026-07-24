BANC | Un turist bucureștean, rătăcit în munți

Ziua bună se cunoaște de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagonistul de astăzi este un bucureștean care se întâlnește cu un cioban din munții Făgărașului. Deznodământul este hilar.

Un turist bucureștean, rătăcit prin munții Făgărașului:

— Bade, dacă-ți spun exact câte oi ai în turmă, îmi dai o oaie?

— Apăi, zi, domnule, dacă n-ai ce lucra…

Turistul scoate telefonul, deschide o aplicație de scanare prin satelit, butonează de zor și zice:

— Ai exact 432 de oi!

— Așa-i, no, alege-ți una și mereți în pace!

Turistul o prinde pe cea mai grasă, o pune pe umeri, dar când să plece, ciobanul îl strigă:

— Auzi, domnule? Dacă-ți spun eu ce meserie ai, îmi dai înapoi ce-ai luat?

— Zi, bade!

— Tu ești IT-ist de la București, lucrezi pe calculator!

— Incredibil, bade! Cum ți-ai dat seama?!

— Apăi… ai tehnologie multă, inteligență artificială în buzunar, da’ din tăte oile mele, ai ales să-mi iei câinele!

Anul 2026, doi prieteni discută despre nuntă

Anul 2026. Doi prieteni discută despre o nuntă:

– Am fost la nuntă.

– Și, cât a mai mers darul?

– Nașul mare a achitat facturile la gaz pe 2 luni de iarnă, socrul mic le-a plătit 3 avize la curent, iar eu le-am dat întreținerea și apa pe luna trecută. Cel mai „jmecher” a fost ăla de a furat mireasa… i-a ceut lui ginerică să-i facă plinul la Logan. L-a rupt, ce să mai, l-a rupt.

Alte bancuri amuzante

Vasile și Costel la o bere:

— Măi Costele, am auzit că ai fost la doctorul ăla scump de la Iași ca să slăbești, că te făcuseși cât un dulap cu trei uși! zice Vasile la o bere.

— Am fost, măi cumătre, am fost… Mi-o dat o dietă modernă, de-i spune „intermitentă”, zice Costel oftând de foame.

— Ș-apoi cum vine asta, măi băiatule? Ce ai voie să mănânci în dieta asta de la oraș?

— Păi mi-o zis așa: timp de opt ore pe zi am voie să mănânc orice, iar restul de șaisprezece ore nu am voie să pun nimic în gură, doar apă plată!

— Păi și funcționează, măi creștine? Te simți mai ușor după o săptămână de regim?

— Apăi, cum să-ți spun… În alea opt ore mănânc de rup, de nu mai poate nevasta să facă față cu gătitul!

— Păi și în restul de șaisprezece ore ce faci, măi Costele, cum reziști fără mâncare?

— Ei, cum să rezist… În restul de șaisprezece ore dorm neîntors, că dacă mă trezesc din greșeală, mănânc și frigiderul cu tot cu magneții de pe el!

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