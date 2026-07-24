Pep Guardiola cere un salariu uriaș pentru a deveni selecționerul Italiei. Federația poate oferi doar jumătate din sumă

Negocierile dintre Pep Guardiola și Federația Italiană de Fotbal par să se lovească de un obstacol major: salariul. Presa italiană susține că fostul antrenor al lui Manchester City a solicitat 20 de milioane de euro pe an pentru a prelua naționala Italiei, în timp ce oficialii de la Roma ar putea face un efort financiar de cel mult 10 milioane de euro anual. Diferența uriașă dintre cele două părți face ca mutarea să fie, în acest moment, puțin probabilă.

Pep Guardiola cere un salariu uriaș în Italia

După plecarea lui Gennaro Gattuso, Italia este în continuare în căutarea unui nou selecționer, iar numele lui Pep Guardiola a ajuns în fruntea listei de candidați.

Președintele Comitetului Olimpic Italian, Giovanni Malagò, a confirmat că au existat discuții cu tehnicianul spaniol, iar directorul tehnic Paolo Maldini și consilierul său, Leonardo, au călătorit recent la Barcelona pentru a purta negocieri directe cu fostul antrenor al lui Manchester City.

Malagò a recunoscut că Federația Italiană de Fotbal este dispusă să facă „excepții financiare” pentru un nume de talia lui Guardiola.

„S-au făcut excepții [financiare], excepții care, de exemplu, îl pot privi pe numele despre care se vorbește atât de mult în aceste ore: Pep Guardiola”, a declarat oficialul italian.

Totuși, el a avertizat că acest lucru nu înseamnă automat că înțelegerea se va concretiza.

Guardiola ar fi cerut 20 de milioane de euro pe an

Potrivit La Gazzetta dello Sport, Guardiola a solicitat un salariu de aproximativ 20 de milioane de euro pe sezon pentru a accepta funcția de selecționer al Italiei.

Problema este că Federația Italiană de Fotbal nu poate merge, nici măcar în condiții excepționale, peste pragul de aproximativ 10 milioane de euro anual, ceea ce înseamnă că oferta oficială ar acoperi doar jumătate din pretențiile financiare ale antrenorului.

Publicația italiană susține chiar că suma cerută de Guardiola ar putea reprezenta o modalitate elegantă de a pune capăt negocierilor, în condițiile în care tehnicianul spaniol a declarat în repetate rânduri că intenționează să ia o pauză după cei zece ani petrecuți la Manchester City.

În momentul despărțirii de clubul englez, Guardiola mărturisea că este „foarte obosit” și că simte nevoia unei perioade de respiro înainte de a accepta un nou proiect.

O carieră impresionantă și o provocare fără precedent

Dacă ar accepta oferta Italiei, Guardiola ar reveni foarte repede în fotbal după încheierea mandatului de la Manchester City, unde a cucerit șase titluri în Premier League, trei FA Cup, cinci Cupe ale Ligii și Liga Campionilor.

Deși nu a antrenat niciodată în Italia, Guardiola cunoaște foarte bine fotbalul italian. A evoluat în Serie A între 2001 și 2003, în două perioade la Brescia și una la AS Roma, iar limba italiană îi este familiară.

Numirea sa ar reprezenta și un moment istoric, deoarece naționala Italiei a fost condusă aproape exclusiv de selecționeri italieni, existând doar două excepții de-a lungul istoriei.

Italia pregătește și variante de rezervă

În lipsa unui acord cu Guardiola, oficialii italieni analizează deja alte opțiuni.

Andrea Pirlo este considerat în prezent principalul favorit după Guardiola, în timp ce Roberto Mancini, selecționerul care a cucerit titlul european la Euro 2020, rămâne și el pe lista scurtă. Printre variantele discutate se numără și Antonio Conte.

Între timp, la Milano are loc o reuniune a conducerii fotbalului italian, unde Giovanni Malagò, Paolo Maldini și Leonardo își prezintă proiectul în fața cluburilor din Serie A. Totuși, presa italiană nu se așteaptă ca numele noului selecționer să fie anunțat în această etapă, negocierile fiind încă departe de o concluzie.

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