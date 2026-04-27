Cum arată fiica lui Pep Guardiola acum. Maria are 25 de ani și trăiește în lux

De: Irina Maria Daniela 27/04/2026 | 08:30
Fiica lui Pep Guardiola se numește Maria și are 25 de ani acum. Tânăra trăiește o viață în lux și opulență, bucurându-se și de mulți fani în mediul online. Locuiește în Manchester și adoră să împartă cu fanii din mediul online, care au denumit-o un „înger”, diverse ipostaze din viața ei. Află mai multe detalii despre tânără în rândurile următoare.

Josep „Pep” Guardiola Sala se poate mândri cu o fiică superbă, care a ajuns la inimile oamenilor prin farmecul său aparte. Maria este copilul antrenorului rezultat din căsnicia lui Pepe cu Cristina Serra, de care a divorțat în decembrie 2025. Cu toate că s-au despărțit, cei doi au decis să aibă o relație „cordială, stabilă și prietenoasă” de dragul copiilor.

Maria Guardiola a atras, recent, atenția publică după ce a apărut pe stadion alături de tatăl ei. Tânăra locuiește în prezent în Manchester, oraș în care Pep Guardiola antrenează. După cum arată în postările consecvente de pe rețelele sociale, duce o viață lipsită de griji.

Maria apare des în ținute elegante și rafinate, completate cu accesorii scumpe și de bun gust. Tânăra își petrece serile în localuri renumite pentru fine dining, din care se pozează des pentru fani. Fiica lui Pep Guardiola este un influencer de succes, care a reușit să adune o comunitate de 900.000 de urmăritori pe Instagram.

Influencerița este cea mai mare dintre cei trei copii ai lui Pep Guardiola și s-a născut pe 28 decembrie 2000, în Spania. Antrenorul mai are o fiică, Valentina, și un fiu, Marius. Acesta a fost căsătorit până în 2025 cu Cristina Serra, o femeie de afaceri.

Maria este zodia Capricorn și se descrie ca fiind o tânără curajoasă, care a avut o copilărie extrem de fericită. În 2020, a absolvit St. Bede’s College, iar în 2023 a obținut o diplomă în business de modă la Institutul Marangoni. În 2021, a fost asociată romantic cu Dele Alli, iar un an mai târziu a urmat un program de ucenicie în cadrul Women@Dior Mentee.

Faptul că a călătorit în lume încă de la o vârstă fragedă a ajutat-o enorm să crească sănătos și să aibă multă încredere în ea. Este obișnuită cu viața de lux, mergând în destinații exclusiviste și făcând cumpărături în buticuri high-end pentru a-și satisface pasiunea pentru modă.

„Mutările atât de dese mi-au oferit o mare încredere în mine, pe care nu cred că aș fi putut-o dobândi în alt mod la o vârstă atât de fragedă.

Îmi amintesc, de asemenea, cu drag că sportul a fost o parte importantă a copilăriei mele. Faptul că l-am urmat pe tatăl meu în jurul lumii pentru a urmări meciuri a creat amintiri speciale și a apropiat foarte mult familia”, a mărturisit aceasta, potrivit The Sun.

Fiica lui Pep Guardiola este mereu în mișcare. Printre ultimele sale vacanțe se numără escapade în orașe precum Veneția, Istanbul, Abu Dhabi, Milano și Londra.

Veneția a fost descrisă drept „fermecătoare”, după o plimbare cu o barcă aflată pe Canal Grande. În Abu Dhabi, Maria a petrecut timp de calitate alături de fratele ei mai mic, Marius, în vârstă de 22 de ani. A mai vizitat Split, Croația, și Saint-Tropez, unde s-a pozat în timp ce se relaxa pe un iaht privat.

Maria iubește sportul, fiind adesea văzută participând la sărbătorile de pe terenul Etihad. A mai fost văzută în tribune la Wimbledon sau la Grand Prix. A doua ei mare iubire este moda, fiind o fashionistă înrăită. Fiica lui Guardiola nu ratează sesiuni dese de shopping, de unde nu pleacă niciodată cu mâinile goale.

Adoră obiectele vestimentare și accesoriile de lux, având numeroase perechi de pantofi cu prețul de pornire de la 1.000 de lire sterline în sus, sau genți de designer cu preț de pornire de la 1.200 de lire sterline.

Se pare că viața nu a fost nici prea grea, dar nici ușoară pentru Maria și familia Guardiola. Totul din cauza carierei de fotbalist, apoi de antrenor, a tatălui său, pentru care familia a trebuit să se mute des.

„Având în vedere ritmul agitat al carierelor părinților mei, nu apucam să ne vedem prea des. Toate mutările noastre au fost dictate de cariera lui, mai întâi ca jucător, apoi ca antrenor. Fotbalul a modelat o mare parte din parcursul familiei noastre”, a mai spus tânăra, potrivit sursei citate.

