Julian Quiñones a fost protagonistul serii în meciul de deschidere al Cupei Mondiale 2026, după ce a înscris primul gol al turneului final în partida Mexic – Africa de Sud, disputată pe Estadio Azteca. Reușita sa a venit rapid, încă din primele minute ale confruntării, și a stabilit ritmul unui start de competiție marcat de intensitate și erori defensive.

Partida inaugurală a adus față în față reprezentativa Mexicului, una dintre gazdele turneului, și selecționata Africii de Sud, într-o atmosferă electrizantă creată de peste 80.000 de spectatori prezenți pe stadion. Gazdele au început meciul în forță, impunând un pressing agresiv și încercând să profite de orice ezitare a adversarilor în zona de construcție.

Cine este Julian Quiñones

Prima ocazie importantă a aparținut Mexicului în minutul 6, când atacantul Raúl Jiménez a finalizat o acțiune rapidă cu un șut puternic din interiorul careului. Execuția a fost însă blocată de portarul Ronwen Williams, care a respins în corner, menținând scorul intact pentru câteva minute.

Reușita a venit ca urmare a unei presiuni susținute exercitate de Mexic încă din startul meciului, dar și a unei erori individuale comise de defensiva Africii de Sud, care nu a reușit să gestioneze corect ieșirea din apărare sub pressing. Golul timpuriu a schimbat dinamica partidei, obligând echipa africană să își modifice planul tactic încă din primele minute.

După deschiderea scorului, Mexicul a continuat să controleze jocul, menținând posesia și încercând să exploateze spațiile create în defensiva adversă. Africa de Sud a încercat să reacționeze prin tranziții rapide și mingi lungi, însă organizarea defensivă a gazdelor a limitat eficiența acestor acțiuni.

Julian Quiñones a devenit astfel primul marcator al ediției din 2026, reușind o performanță notabilă într-un context de maximă vizibilitate. Atacantul, în vârstă de 29 de ani, a ajuns la acest turneu final după un sezon remarcabil la nivel de club, în care a evoluat pentru Al Qadsiah, formație din Arabia Saudită. Evoluțiile sale constante din campionat au inclus un total de 33 de goluri în 31 de apariții, la care s-au adăugat și mai multe pase decisive, contribuind decisiv la clasarea surprinzătoare a echipei sale pe locul 4 în competiția internă.

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