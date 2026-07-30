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Misha a răbufnit în mediul online. Rețetele virale care au scos-o din sărite

De: Elisa Tîrgovățu 30/07/2026 | 21:00
Misha a răbufnit în mediul online. Rețetele virale care au scos-o din sărite
Misha a răbufnit în mediul online. Rețetele virale care au scos-o din sărite / Sursa foto: Social media
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Misha a comentat fără rețineri despre valul de rețete care au cucerit internetul în ultima perioadă. Cântăreața s-a arătat sceptică față de anumite preparate promovate masiv pe platformele sociale, considerând că unele idei banale sunt prezentate exagerat ca fiind inovații spectaculoase în bucătărie.

Rețelele sociale au transformat rețetele culinare în adevărate fenomene virale. Numeroase preparate ajung să fie urmărite de milioane de oameni într-un timp foarte scurt. De la celebrul „Marry Me Chicken” și mâncărurile gătite într-un singur vas, până la tendințe precum „cook like mother” sau „father cooking”, internetul este constant alimentat de noi idei gastronomice.

Totuși, Misha nu este impresionată de toate aceste trenduri și spune că multe dintre rețetele promovate intens online nu se ridică la nivelul așteptărilor create în jurul lor.

Artista privește cu scepticism popularitatea acestor preparate. Vedeta consideră că unele dintre ele sunt prezentate într-o lumină mult prea spectaculoasă față de ceea ce oferă în realitate.

Sursa foto: Social media

Ce a transmis Misha în mediul online

Misha a reacționat cu umor la adresa rețetelor care au devenit virale în mediul online, spunând că multe dintre acestea sunt promovate ca fiind adevărate descoperiri culinare, deși, în opinia sa, presupun doar combinarea unor ingrediente simple și gătirea lor împreună. Artista a comentat ironic fenomenul și a criticat modul în care unele preparate sunt prezentate pe rețelele sociale.

„Deci m-ați spart cu mother și father și gătesc cu mother, gătesc ca mother. Ce aveți, măi frate, ați descoperit cum se pun toate ingredientele într-o tigaie, se toarnă apă acolo și le lăsați la fiert. Mare rețetă”, a comentat artista.

Deși nu vede un caracter spectaculos în aceste preparate, Misha a recunoscut că astfel de soluții pot fi practice pentru persoanele care nu au timp sau dispoziție să gătească elaborat. Totuși, vedeta consideră că ele nu ar trebui prezentate ca niște concepte culinare revoluționare.

„Deci din punctul meu de vedere, pentru că de ce să nu îmi dau și eu cu părerea, e gen când îți e lene să gătești. Ăla nu se poate numi gătit, să trântești niște legume întregi și cu un pui, și se toarnă apă și sare celtică, dacă nu e celtică nu merge, și torni apă, și ăsta e tot gătitul”, a comentat ea.

Artista a continuat în același registru ironic, punând sub semnul întrebării valul de apreciere primit de unele rețete promovate intens pe internet. Nici combinațiile de ingrediente folosite frecvent în aceste videoclipuri nu au scăpat de observațiile sale.

„Ce e asta? Ce poate să fie atât de wow la niște legume cu pui și cu sare și cu turmeric, care n-are niciun gust. Zici că ați descoperit gaura la covrig”, a încheiat Misha.

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