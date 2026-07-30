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Cum își petrece timpul Teo Costache după Insula Iubirii. Fanii au fost surprinși

De: Alina Drăgan 30/07/2026 | 20:33
Cum își petrece timpul Teo Costache după Insula Iubirii. Fanii au fost surprinși
Cum își petrece timpul Teo Costache după Insula Iubirii /Foto: Instagram
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Teo Costache a fost una dintre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii. Acesta a reușit să cucerească atât concurentele, cât și fanele emisiunii, așa că nu este de mirare că a primit titulatura de „ispită supremă”. Însă, pe lângă „misiunea de ispită”, Teo are și alte preocupări, în viața reală. Recent, acesta și-a descoperit o nouă pasiune, iar fanii au fost surprinși. Cum își petrece timpul Teo Costache după Insula Iubirii?

Teo Costache a făcut ravagii la Insula Iubirii în sezoanele 8 și 9, iar publicul își amintește de interacțiunile pe care acesta le-a avut cu Iustina Luchian și cu Ella Vișan. Însă, deși fanele își doreau să îl revadă și în noul sezon, Teo nu mai este dispus să joace rolul de ispită și are acum alte preocupări.

Cum își petrece timpul Teo Costache după Insula Iubirii

După terminarea filmărilor pentru sezonul 9 Insula Iubirii, Teo Costache a decis să se retragă din rolul de ispită pentru a se dedica proiectelor personale și afacerilor sale. Acesta se ocupă îndeaproape de firma care îi aduce venituri considerabile, iar recent se pare că și-a dezvoltat și o nouă pasiune.

Mai exact, săptămâna aceasta, Teo Costache a petrecut destul de mult timp pe terenul de tenis, semn că are un nou hobby. Apariția sa în haine sport și cu racheta în mână nu a trecut neobservată de fanele acestuia. Tânărul obișnuiește să facă mult sport, după cum o arată și fizicul său, iar acum arde caloriile pe terenul de tenis, spre extazul urmăritoarelor din mediul online.

Cum își petrece timpul Teo Costache după Insula Iubirii

Puțini sunt însă cei care știu ce face Teo atunci când nu este în fața camerei de filmat și nici pe terenul de tenis. Ei bine, Teo nu este doar una dintre cele mai celebre ispite masculine din istoria show-ului Insula Iubirii, ci și un antreprenor de succes.

Mai exact, în spatele aparițiilor sale seducătoare din Thailanda, tânărul administrează o afacere de sute de mii de euro, construită pe servicii de mediu și închirierea de toalete ecologice. Firma sa din Ploiești oferă servicii de închiriere toalete ecologice, vidanjare, igienizare și evacuare a apelor reziduale, bifând până acum peste 160 de contracte publice.

 

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Foto: Instagram

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