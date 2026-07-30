Oana Monea spune adevărul despre operațiile estetice care au scandalizat internetul: „Nu mi-am ridicat fața!”

Oana Monea s-a săturat de comentariile răutăcioase din mediul online și spune că oamenii vorbesc fără să știe, după ce noul ei look a stârnit numeroase speculații. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta de la Insula Iubirii dezvăluie că nu și-a „întins toată fața”, așa cum susțin unii, ci a apelat doar la o blefaroplastie superioară și un brow lift. Mai mult, mărturisește că părerile exprimate în necunoștință de cauză o dezgustă și că nu mai este dispusă să le acorde atenție.

Oana Monea a devenit cunoscută odată cu participarea în rolul de ispită la Insula Iubirii (sezoanele 6, 7 și 9 – când a fost ispita supremă). Fiind privită ca o femeie cu chip angelic, delicată și sexy în același timp, Oana Monea a reușit să facă ravagii în Thailanda, reușind mereu să cucerească rapid câte un concurent. De-a lungul anilor, ispita a trecut prin mai multe transformări estetice la nivelul feței, fie că a fost vorba despre intervenții chirurgicale majore, printre care se numără rinoplastia, fie despre mici ajustări și corecții cu ajutorul botoxului și al acidului hialuronic.

„Sunt surprinsă de ce amploare a luat chestia asta”

Pe aceste ultime proceduri, Oana Monea ar fi scos din buzunar aproximativ 4.300 de euro. La aproximativ două săptămâni de la intervenție, Oana Monea s-a mândrit public cu rezultatele operațiilor. Transformarea fostei ispite a stârnit un val de reacții acide din partea utilizatorilor, iar unii dintre ei abia au recunoscut-o.

CANCAN: Ca să lămurim povestea intervenției tale estetice, ce ți-ai făcut, de fapt?

Oana Monea: Păi, mi-am făcut blefaroplastie superioară și brow lift. Atât. Nu mi-am ridicat fața, așa cum se vorbește, că nu mă așteptam ca cineva să fie atât de interesat de operațiile mele. Nu aveam nevoie să-mi ridic toată fața, mi-am ridicat doar sprâncenele.

CANCAN: Cât timp ai de la intervenție?

Oana Monea: O lună. Recuperarea este de trei luni. Eu încă sunt umflată. În cap, unde am inciziile, încă sunt umflată, așa. Am ca două cornițe. Trebuie să aștept să se vindece. Sunt funcțională, mă duc la muncă, mă întorc acasă. Ce a fost mai greu a trecut.

CANCAN: Vrei să-ți mai faci ceva?

Oana Monea: Nu. Nu mai vreau nimic. Eu am vrut să-mi fac doar blefaro și mi s-a recomandat să-mi fac și brow, deci este mai mult decât îmi doream.

„Îmi provoacă dezgust. Nu înțeleg nimic, dar își dau cu părerea.”

CANCAN: Ai ceva planuri pentru vara asta?

Oana Monea: Nu. Stau în casă, pentru că nu am voie să fac plajă. Și la muncă mai puțin stau, pentru că îmi obosesc ochii. Niciodată nu mi-a fost frică de operații, pentru că mereu am impresia că îmi revin repede. Dar medicul a zis că normală o să fiu cam în trei luni de zile și, până într-un an, o să se mai așeze operația. Îmi este greu și să conduc, că dacă plec la drum am grijă cât plec, să nu stau în aer condiționat foarte mult, pentru că nu îmi este bine. Sunt surprinsă de ce amploare a luat chestia asta. Pe mine m-a întrebat medicul dacă poate să mă posteze și am zis că da, că știu ce înseamnă și asta, să ai poze cu un pacient înainte și după, că și eu lucrez în domeniu. Dar nu m-am gândit că atâta lume poate să fie interesată de ce mi-am făcut și cum mi-am făcut. Eu mă mir că lumea, în 2026, nu înțelege ce înseamnă operațiile faciale, că trebuie să se așeze, să se vindece. Lumea crede că ăsta este rezultatul final și așa arăt eu, ca un chinez. Dar nu m-am apucat de orez. O să mă vindec și o să mi se deschidă ochii, așa cum eram înainte, puțin liftați, dar nu am cerut nimic exagerat. Nu vreau să fiu alt om decât sunt. Lumea de-abia așteaptă să vorbească. Ăștia sunt oamenii, dar nu mă interesează foarte tare, nu dau atenție. Îmi provoacă dezgust. Nu înțeleg nimic, dar își dau cu părerea.

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