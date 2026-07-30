Mihai Bendeac, mesaj emoționant pentru tatăl său: „Ai făcut pentru copiii tăi lucruri pe care eu nu aș fi fost în stare să le fac”

Tatăl lui Mihai Bendeac își aniversează ziua de naștere, iar cu această ocazie actorul a ținut să îi transmită un mesaj special. A publicat în mediul online mai multe fotografii în care apare alături de părintele său și le-a însoțit de o urare emoționantă. Mihai Bendeac i-a mulțumit tatălui său pentru tot ce a făcut pentru el, dar și pentru fratele său.

Mihai Bendeac este unul dintre actorii de renume din România, iar de-a lungul timpului fanii acestuia au avut ocazia să îi cunoască și mama, dar și fratele. Cei doi au apărut în mai multe emisiuni de televiziune, însă tatăl acestuia a preferat mereu discreția.

Dănuț Bendeac a stat departe de lumina reflectoarelor, însă de această dată Mihai Bendeac l-a adus în prim-plan. Cu ocazia zilei de naștere a acestuia, actorul a distribuit în mediul online un mesaj emoționant, pe care l-a însoțit de mai multe fotografii din copilărie.

„Îți mulțumesc, tată. Îți mulțumesc că ai dus copilul ăsta în palme. An după an, zi după zi, clipă după clipă. Mulțumesc tată pentru faptul că am în voi mereu ancora emoțională. Singura. Mulțumesc tată că ai așa emoții când lansez un film nou sau când am o premieră sau când are Andrei meci. Mulțumesc. Ai făcut pentru copiii tăi lucruri pe care eu nu aș fi fost, probabil, în stare să le fac dacă aș fi avut copii la rândul meu. La mulți ani, tată! Să ne trăiești și să te bucuri de iubirea noastră”, a scris Mihai Bendeac, în mediul online.

Cu ce se ocupă tatăl lui Mihai Bendeac

Părinții lui Mihai Bendeac lucrează împreună și se ocupă ambii de afacerea familiei. Mai exact, Emilia și Dănuț Bendeac administrează un cabinet stomatologic din București. Deși afacerea este profitabilă, presupune și multă muncă și mult stres.

„Din bani, de-a lungul timpului, maică-mea are un cabinet stomatologic, care, atenție, să nu te gândești că este o clinică. Este într-un apartament de două camere, de trei, pardon. Și avem două apartamente în chirie. Este un medic acolo, Anca Pintea, care are și cabinetul ei, dar lucrează și pentru cabinetul mamei mele și este medicul meu de ani și ani. Pe Bulevardul Chișinău este cabinetul, și mama, săraca, a albit de cât timp există cabinetul respectiv pentru că ea întotdeauna a trăit cu această chestie în minte: ‘Doamne, dacă se întâmplă vreodată ceva aici, toată lumea o să știe că sunt mama lui Mihai. Cât a muncit copilul ăsta toată viața să îi stric eu imaginea. Maică-mea sună pacienții seara, înainte să se culce. E foarte, foarte tare”, declara Mihai Bendeac, în urmă cu ceva timp.

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Foto: Instagram