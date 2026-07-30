Christina Ich nu se uită la bani când vine vorba despre modă. Cât au costat ochelarii săi

Christina Ich a atras din nou atenția prin stilul de viață luxos pe care îl afișează. Vedeta din mediul online le-a prezentat urmăritorilor săi cea mai nouă achiziție, o pereche de ochelari de soare exclusivi, un accesoriu cu un preț pe măsura brandului și pe care puțini și l-ar permite.

Apreciată pentru imaginea sa sofisticată și pentru alegerile vestimentare atent construite, Christina Ich a reușit să surprindă din nou publicul. De această dată, nu o ținută întreagă a fost în centrul atenției, ci un singur accesoriu din garderoba sa: o pereche de ochelari de soare a cărei valoare a atras toate privirile.

Cât a scos din buzunar șatena pentru o pereche de ochelari de soare

Christina Ich a atras din nou atenția cu una dintre cele mai recente achiziții ale sale. Influencerița a ales o pereche de ochelari de soare exclusivi, al căror preț ajunge la aproximativ 400 de dolari. Accesoriul are o valoare apropiată de salariul minim pe economie din România. Astfel că, vedeta a stârnit reacții din partea celor care o urmăresc.

Deși prețul de 400 de dolari nu este unul accesibil pentru oricine, Christina Ich este cunoscută pentru faptul că pune accent pe accesorii premium și pe piese care îi completează aparițiile.

Ochelarii de soare aleși de influenceriță fac parte dintr-o colecție de brand și au atras atenția și datorită colaborării în urma căreia au fost creați, alături de celebra Kylie Jenner.

Cum răspunde Cristina Ich răutăților din mediul online

Vedeta continuă să fie una dintre cele mai apreciate apariții feminine din România. Însă atenția pe care o primește din partea admiratorilor nu schimbă faptul că este implicată într-o relație. Influencerița este alături de Daniel Niculae, iar cei doi formează un cuplu despre care s-a vorbit în repetate rânduri.

Recent, vedeta a stârnit reacții în mediul online după ce a publicat imagini într-o ținută de lenjerie intimă, afișându-și stilul provocator care a consacrat-o. Christina Ich a mărturisit că a vrut să provoace o reacție și „să enerveze pe cineva”, fără să dezvăluie însă persoana la care făcea referire.

„Knock, knock. Pur și simplu voiam să se enerveze cineva astăzi”, a scris Christina Ich, pe Instagram.

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