Cristina Ich și iubitul milionar, apariție de senzație. Cum s-au fotografiat cei doi

Cristina Ich trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Este mai îndrăgostită ca niciodată, însă este foarte discretă în ceea ce privește relația. Cu toate acestea, a vrut să arate urmăritorilor săi cum iubirea plutește în aer. Cei doi au pozat în ipostaze romantice și au publicat imaginile în mediul online.

Cristina Ich este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră. Deși este foarte activă pe rețelele de socializare, atunci când este vorba despre iubitul ei este foarte rezervată și îl ține departe de ochii curioșilor. De această dată, a făcut o excepție și a postat imagini incredibile în mediul online cu partenerul de viață milionar. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO.

Cum s-au fotografiat Cristina și iubitul ei

Influencerița a atras imediat atenția fanilor ei cu cea mai recentă postare. Aceasta trăiește una dintre cele mai frumoase povești de dragoste, însă foarte discret. Până acum, cei doi s-au fotografiat destul de rar împreună, dar au făcut o excepție. Cristina a publicat un videoclip în care apare alături de iubitul milionar. El este pe motocicletă, îmbrăcat complet în negru, cu ochelari de soare, iar întreg outfitul scoate la suprafață cât de fashion este, de fapt.

Pe de altă parte, vedeta a optat pentru o rochie albă, completată de o curea neagră și cizme negre lungi. În videoclip se poate observa cum se privesc în ochi cu multă dragoste, iar iubirea plutește în aer. Cei doi se plimbă pe motor, iar în final se sărută, așa cum doar în filme vezi.

Reacția Cristinei față de oamenii care vorbeau despre relația ei

Cristina Ich a ținut ca partea sentimentală să rămână doar pentru ea. Cu toate acestea, oamenii au comentat de mai multe ori relația pe care o are cu iubitul ei, iar pentru că nu a mai suportat cuvintele negative, a ales să le pună punct. Din acest motiv, a avut o reacție fermă.

Eu nu mai pot cu cinstitele astea de București. Nu le poți pune la îndoială moralitatea, mai ales astea de prin Nordului. Moralitatea voastră nu poate fi pusă la îndoială măi fetelor. (…) Eu nu cer să fiu făcută gratis la păr sau unghii. Mai bine mor! (…) Dacă mă întrebați ce e corect în viață, de ce trebuie să fac eu lucrurile corect în viață? Lucrurile se întâmplă pentru că trebuie să se întâmple. Nu îi spui inimii de cine te îndrăgostești în viață, și asta vorbesc în general, de cine-ți place, cu cine ai chimie, cu cine nu. Trebuie să faci lucrurile corect în viață. Fă-le tu! Nu sunt sfântă, umblu printre voi, sunt pe pământ. Dacă eram vreo sfântă aveam icoană în biserică. N-am, și nici nu o să am de acum încolo. Și eu fac lucrurile așa cum cred că e bine pentru mine, și nu pentru voi, și nici demonstrativ, nu-mi pasă. Asta-i tot!, a spus Cristina Ich.

