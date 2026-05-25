Cât a încasat Pescobar la Londra. Afaceristul a făcut anunțul care a devenit viral

În jurul lui Paul Nicolau, cunoscut în online drept Pescobar (39 de ani), au reapărut discuții intense despre afacerile sale din Londra, după ce în spațiul public au circulat informații contradictorii legate de restaurantele pe care le deține în Camden Market.

Totul a pornit de la o postare virală apărută pe pagina „Anunțul UK”, unde s-a susținut că una dintre locații ar fi fost închisă. În mesajul respectiv sunt invocate și motive financiare, dar și detalii despre contractul de închiriere.

„Visul frumos s-a terminat! Restaurantul din Londra al milionarului Pescobar a fost închis pentru neplata chiriei. Atât s-a putut… Octopus Kebab, restaurantul lui Paul Nicolau din Camden Market, are lacătul pus pe ușă. Și tot pe ușă stă acum și o scrisoare de la proprietarul spațiului în care se menționează că a fost încălcat contractul de închiriere din cauza neplății chiriei. 10.000 de lire sterline pe lună a plătit lunar, chirie, până acum Pescobar către administrația din Camden Market. Omul de afaceri a lăsat și o garanție de 100.000 de lire sterline la semnarea contractului de închiriere. Afaceristul anunțase că a făcut peste 1 milion de lire sterline în primul weekend de activitate și că a investit aproximativ 450.000 de lire sterline în deschiderea restaurantului”, este mesajul care a stârnit controverse.

Ce spune Pescobar

După apariția informațiilor, Pescobar a reacționat în mediul online și a negat că ar fi vorba despre probleme financiare sau despre o închidere forțată. El a spus că decizia ține de reorganizarea businessului.

„Eu la Londra închid trei locații, care aveau program de șase ore, ca să deschid unul în afara Camden Market. La Camden Market atât era, o piață de food, de prânz. Și închid trei, nu unul. Se închid trei restaurante, pentru a reloca în altul cu program prelungit. În altă zonă, pentru a nu mai fi în interiorul acestei piețe, Camden Market. Și legat de datoria de 10.000 de lire sterline: eu am de luat de acolo garanții de 100.000 de lire sterline! I-am înștiințat că vreau să plec, că încetez plățile, de o lună. Și nu mai vreau! Că eu, în viața vieții mele, nu mi-am mai recuperat niciodată garanțiile. Pe de altă parte, eu mai deschid, sunt în construcții cu primul drive thru, semnăm o piață de pește într-un cartier din București, am semnat locația la Bran… Și încă ceva: eu am cel mai mare lanț de restaurante de origine românească din Europa, și după ce le-am închis pe cele trei din Londra”, a spus el.

Cât a încasat, de fapt, afaceristul

În timp ce sursele din online vorbesc despre o posibilă închidere din cauza chiriei, Pescobar susține că realitatea este alta: mutarea activității și închiderea planificată a trei locații. El a venit și explicații despre performanțele financiare ale restaurantelor din Londra, susținând că încasările au fost semnificative.

„3 milioane de euro într-un an, la program de șase ore, am încasat la Londra”, a scris Paul Nicolau peste un videoclip în care vorbea despre încasările sale.

Patronul restaurantului Taverna Racilolor a spus că toată lumea poate să vadă profitul localului de la Londra pentru că cifrele sunt online.

„Ce mi-a scris contabilul… Astea se pot vedea, că la Londra toate cifrele sunt online. Pe cele trei companii, că am avut trei restaurante, 2.455.139 de lire sterline. Aproximativ 3 milioane de euro. Câte restaurante încasează 3 milioane de euro pe an? Oare eu chiar nu am avut bani de chirie? Sau reorganizăm? Astea sunt făcute în program de șase ore. 3 milioane de euro în șase ore. O companie 1.123.000 de lire sterline. 100.000 de lire sterline pe alta. Și pe următoarea, mai am încă una de diferență, până la 2.455.139. Am închis operațiuni de 3 milioane de euro pe an, ca să ne fie mai bine în altă parte. Că 3 milioane înmulțit cu doi, adică programul, face 6 milioane”.

În martie 2025, imediat după deschiderea din Camden Market, Pescobar a anunțat public că afacerea a avut un start spectaculos, cu încasări de peste 1,1 milioane de lire sterline în doar două zile. El i-a sfătuit pe „cârcotași” să nu mai răspândească minciuni în mediul online și să își vadă de viața lor.

