Acasă » Știri » Cât a încasat Pescobar la Londra. Afaceristul a făcut anunțul care a devenit viral

Cât a încasat Pescobar la Londra. Afaceristul a făcut anunțul care a devenit viral

De: Emanuela Cristescu 25/05/2026 | 13:01
Cât a încasat Pescobar la Londra. Afaceristul a făcut anunțul care a devenit viral
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În jurul lui Paul Nicolau, cunoscut în online drept Pescobar (39 de ani), au reapărut discuții intense despre afacerile sale din Londra, după ce în spațiul public au circulat informații contradictorii legate de restaurantele pe care le deține în Camden Market.

Totul a pornit de la o postare virală apărută pe pagina „Anunțul UK”, unde s-a susținut că una dintre locații ar fi fost închisă. În mesajul respectiv sunt invocate și motive financiare, dar și detalii despre contractul de închiriere.

„Visul frumos s-a terminat! Restaurantul din Londra al milionarului Pescobar a fost închis pentru neplata chiriei. Atât s-a putut… Octopus Kebab, restaurantul lui Paul Nicolau din Camden Market, are lacătul pus pe ușă. Și tot pe ușă stă acum și o scrisoare de la proprietarul spațiului în care se menționează că a fost încălcat contractul de închiriere din cauza neplății chiriei. 10.000 de lire sterline pe lună a plătit lunar, chirie, până acum Pescobar către administrația din Camden Market.

Omul de afaceri a lăsat și o garanție de 100.000 de lire sterline la semnarea contractului de închiriere. Afaceristul anunțase că a făcut peste 1 milion de lire sterline în primul weekend de activitate și că a investit aproximativ 450.000 de lire sterline în deschiderea restaurantului”, este mesajul care a stârnit controverse.

Ce spune Pescobar

După apariția informațiilor, Pescobar a reacționat în mediul online și a negat că ar fi vorba despre probleme financiare sau despre o închidere forțată. El a spus că decizia ține de reorganizarea businessului.

Pescobar spune adevărul despre restaurantul lui din Londra

„Eu la Londra închid trei locații, care aveau program de șase ore, ca să deschid unul în afara Camden Market. La Camden Market atât era, o piață de food, de prânz. Și închid trei, nu unul. Se închid trei restaurante, pentru a reloca în altul cu program prelungit. În altă zonă, pentru a nu mai fi în interiorul acestei piețe, Camden Market. Și legat de datoria de 10.000 de lire sterline: eu am de luat de acolo garanții de 100.000 de lire sterline! I-am înștiințat că vreau să plec, că încetez plățile, de o lună. Și nu mai vreau!

Că eu, în viața vieții mele, nu mi-am mai recuperat niciodată garanțiile. Pe de altă parte, eu mai deschid, sunt în construcții cu primul drive thru, semnăm o piață de pește într-un cartier din București, am semnat locația la Bran… Și încă ceva: eu am cel mai mare lanț de restaurante de origine românească din Europa, și după ce le-am închis pe cele trei din Londra”, a spus el.

Cât a încasat, de fapt, afaceristul

În timp ce sursele din online vorbesc despre o posibilă închidere din cauza chiriei, Pescobar susține că realitatea este alta: mutarea activității și închiderea planificată a trei locații. El a venit și explicații despre performanțele financiare ale restaurantelor din Londra, susținând că încasările au fost semnificative.

„3 milioane de euro într-un an, la program de șase ore, am încasat la Londra”, a scris Paul Nicolau peste un videoclip în care vorbea despre încasările sale.

Patronul restaurantului Taverna Racilolor a spus că toată lumea poate să vadă profitul localului de la Londra pentru că cifrele sunt online.

„Ce mi-a scris contabilul… Astea se pot vedea, că la Londra toate cifrele sunt online. Pe cele trei companii, că am avut trei restaurante, 2.455.139 de lire sterline. Aproximativ 3 milioane de euro. Câte restaurante încasează 3 milioane de euro pe an? Oare eu chiar nu am avut bani de chirie? Sau reorganizăm? Astea sunt făcute în program de șase ore. 3 milioane de euro în șase ore.

O companie 1.123.000 de lire sterline. 100.000 de lire sterline pe alta. Și pe următoarea, mai am încă una de diferență, până la 2.455.139. Am închis operațiuni de 3 milioane de euro pe an, ca să ne fie mai bine în altă parte. Că 3 milioane înmulțit cu doi, adică programul, face 6 milioane”.

În martie 2025, imediat după deschiderea din Camden Market, Pescobar a anunțat public că afacerea a avut un start spectaculos, cu încasări de peste 1,1 milioane de lire sterline în doar două zile. El i-a sfătuit pe „cârcotași” să nu mai răspândească minciuni în mediul online și să își vadă de viața lor.

VEZI ȘI: Pescobar spune adevărul despre închiderea restaurantului din Londra: „Eu am de luat pe garanție 100.000 de lire”

Călin Donca intervine în scandalul Pescobar! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu restaurantul din Londra

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Până când mai poți depune declarația 230. Ce se întâmplă dacă nu completezi la timp documentul
Știri
Până când mai poți depune declarația 230. Ce se întâmplă dacă nu completezi la timp documentul
Românul care a cucerit Germania cu o idee surprinzătoare. Înghețata din bere are mare succes
Știri
Românul care a cucerit Germania cu o idee surprinzătoare. Înghețata din bere are mare succes
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Ce este racheta balistică „Oreșnik”. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în câteva minute, iar interceptarea este imposibilă
Gandul.ro
Ce este racheta balistică „Oreșnik”. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga...
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste...
Asasina cu ruj și mascara care a devenit coșmarul naziștilor. La doar 22 de ani, avea părul ca focul și un curaj ieșit din comun
Adevarul
Asasina cu ruj și mascara care a devenit coșmarul naziștilor. La doar 22...
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele...
Cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din Europa în 2026
Mediafax
Cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din Europa în 2026
Parteneri
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii pe fereastră”
Click.ro
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii...
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”
Digi 24
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
go4it.ro
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Ce este racheta balistică „Oreșnik”. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în câteva minute, iar interceptarea este imposibilă
Gandul.ro
Ce este racheta balistică „Oreșnik”. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în...
ULTIMA ORĂ
Până când mai poți depune declarația 230. Ce se întâmplă dacă nu completezi la timp documentul
Până când mai poți depune declarația 230. Ce se întâmplă dacă nu completezi la timp documentul
Românul care a cucerit Germania cu o idee surprinzătoare. Înghețata din bere are mare succes
Românul care a cucerit Germania cu o idee surprinzătoare. Înghețata din bere are mare succes
Geanta de lux a Elenei Ceaușescu, scoasă la licitație! Suma uriașă pe care o poate atinge
Geanta de lux a Elenei Ceaușescu, scoasă la licitație! Suma uriașă pe care o poate atinge
Motivul pentru care soția lui Adrian Minune nu are prietene. Cu cine iese la cafea
Motivul pentru care soția lui Adrian Minune nu are prietene. Cu cine iese la cafea
(P) MR.DIY celebrează oficial deschiderea magazinului din Grand Arena Mall printr-un weekend plin de ...
(P) MR.DIY celebrează oficial deschiderea magazinului din Grand Arena Mall printr-un weekend plin de surprize și activități speciale
Reguli noi în Grecia! Ce trebuie să știe românii care își petrec concediul aici. Amenzi drastice ...
Reguli noi în Grecia! Ce trebuie să știe românii care își petrec concediul aici. Amenzi drastice pentru cei care le încalcă
Vezi toate știrile