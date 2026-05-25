Durere fără margini în Buzău. Teo, un copil de 4 ani, ucis de câinele de la stână

De: Alina Drăgan 25/05/2026 | 11:43
Tragedie în Buzău! Un copil de aproape 4 ani a murit după ce a fost sfâșiat de un câine de la o stână. Incidentul s-a petrecut la doar câțiva pași de locuința băiatului. Din primele informații, se pare că într-o secundă de neatenție a părinților, micuțul Teo a ieșit din curte și a intrat într-o curte vecină. Părinții băiatului sunt sfâșiați de durere. Mama acestuia a ajuns și ea la spital.

Tragedia a avut loc duminică seara, 24 mai, în localitatea Limpeziș, comuna Movila Banului. Copilul ar fi pătruns într-o gospodărie unde se afla un câine ciobănesc ținut în lanț, iar în doar câteva clipe a fost sfâșiat de animal. Vecinii au fost alertați de zgomot, însă au intervenit prea târziu.

Se pare că într-un moment de neatenție al părinților, Teo a reușit să iasă din curtea casei sale și a plecat în vecini. Micuțul a ajuns la o gospodărie alăturată, unde se afla și un câine ciobănesc. Atunci când a observat că fiul său lipsește, mama a dat alarma și a pornit în căutarea lui. I s-au alăturat și vecinii.

Inițial, oamenii s-au îndreptat spre o zonă din apropierea unei gârle și abia apoi au ajuns și în zona unde se afla câinele. Prea târziu, însă. Deși au fost alertați de zgomot, atunci când vecinii au ajuns la stână era deja prea târziu pentru Teo.

Băiețelul a fost atacat de câine, iar rănile suferite i-au fost fatale. Deși vecinii au încercat să intervină rapid și au alertat autoritățile, în cele din urmă pentru Teo nu s-a mai putut face nimic. La fața locului au sosit echipaje medicale, polițiști și reprezentanți ai Poliției Animalelor.

Conform primelor date din anchetă, băiatul prezenta leziuni severe în zona capului, a gâtului și a femurului. În momentul în care a fost găsit, acesta pierduse foarte mult sânge, iar hemoragia puternică i-a fost fatală.

În urma celor întâmplate, mama băiețelului a ajuns și ea la spital. Femeia este distrusă de durere și a suferit mai multe atacuri de panică. Ea a fost transportată cu ambulanța la spital, iar ulterior a fost externată.

 

