Plecare neașteptată de la Antena 1. Iancu Guda a făcut anunțul oficial

Iancu Guda își încheie colaborarea cu Antena 1 după aproximativ un an și jumătate de activitate în cadrul postului, unde a realizat rubrica de educație financiară „IQ Financiar”. Decizia vine la scurt timp după ce acesta a părăsit și postul Digi24, unde a fost cunoscut pentru segmentul „Bani în mișcare”, marcând astfel finalul unei perioade de aproape șapte ani de prezență constantă în televiziunea de știri din România.

Tranziția sa profesională de la Digi24 la Antena 1, realizată în toamna anului 2024, a fost însoțită de promisiunea continuării proiectelor de educație financiară într-un format adaptat publicului larg. În cadrul Antena 1, Guda a dezvoltat un format zilnic dedicat explicării conceptelor economice și financiare pe înțelesul publicului, cu accent pe aplicabilitate practică și decizii financiare personale. Proiectul a fost gândit ca o continuare a demersurilor sale anterioare din televiziune, dar cu o abordare mai dinamică și mai orientată spre educație economică accesibilă.

În perioada petrecută în televiziune, Iancu Guda a acumulat o experiență semnificativă în realizarea de conținut editorial economic, fiind implicat în producerea a mii de ediții și materiale video. Activitatea sa s-a concentrat pe explicarea fenomenelor economice, interpretarea datelor financiare și oferirea de instrumente utile pentru înțelegerea contextului economic general. De-a lungul timpului, el a susținut că educația financiară este un element esențial pentru dezvoltarea individuală și pentru luarea unor decizii economice mai bine fundamentate.

După încheierea colaborării cu Antena 1, activitatea sa profesională se va orienta către o structură mai flexibilă, fără exclusivitate față de un post de televiziune. Această schimbare îi va permite să participe la mai multe formate media, în funcție de invitațiile primite, și să contribuie cu analize economice în diverse spații publice și digitale. Accentul va fi pus pe intervenții punctuale, analize independente și proiecte proprii de educație financiară.

Pe lângă activitatea din televiziune, Iancu Guda este implicat în mai multe proiecte din zona financiară și antreprenorială. Acesta ocupă funcții de conducere în domeniul administrării investițiilor și este asociat cu activitatea unor companii importante din sectorul financiar. De asemenea, este implicat în proiecte de consultanță și educație economică, precum și în dezvoltarea unor platforme digitale dedicate gestionării finanțelor personale și educației financiare.

Mesajul transmis de Guda

„Am încheiat de comun acord colaborarea cu Antena 1 pentru producția rubricii zilnice de educație practică «IQ Financiar». Închei astfel etapa de producție TV, un proiect important al carierei mele, dar solicitant și care implica foarte multă energie și timp, pentru a putea muta focusul într-o zonă mult mai amplă, pe toate celelalte direcții pe care am construit în toți acești ani. Voi continua să contribui în spațiul public cu analize economice, intervenții live și conținut educațional independent, în paralel cu dezvoltarea proiectelor antreprenoriale, platformelor digitale și inițiativelor de educație financiară pe care le dezvolt deja de mai mulți ani. Este continuarea firească a unei construcții care a crescut puternic în toate direcțiile și care intră acum într-o nouă etapă. Sunt onorat că am produs, timp de aproape șapte ani, pastila zilnica de educație financiară, aproximativ 2.000 de emisiuni cu peste 10.000 de minute la TV (Digi 24 și Antena 1), cel mai lung maraton de educație financiară din istoria televiziunii românești. În toată această perioadă am fost responsabil de selecția subiectelor, producerea conținutului, despre care am vorbit mereu liber, fără prompter. Am extins, în paralel, educația financiară și în online, iar paginile mele de social media au ajuns la aproape 10 milioane de vizualizări pe lună, cu peste 300.000 de urmăritori. Să contribui la creșterea educației financiare în România va continua să-mi ofere cea mai mare împlinire profesională, cu impact direct asupra vieților oamenilor: să ia decizii financiare bune, care să le facă viața mai prosperă și afacerile dezvoltate sustenabil. Le mulțumesc tuturor celor care au amplificat acest drum și care știu că nu putem fi mai puternici decât dacă ne educăm. Pentru mine, producția TV, deși cea mai vizibilă dintre activități, a însemnat mereu doar o componentă mică din tot ceea ce fac în fiecare zi, cu un raport invers timp investit vs. venituri personale. În ultimii șapte ani am fost CEO-ul local pentru Coface, cea mai importantă companie de rating financiar și credit risk din Europa și a treia din lume, sunt implicat de peste 10 ani în conducerea celei mai mari societăți de administrare investiții din România (BRD AM cu peste 10 miliarde de lei active în management). Am construit patru proiecte antreprenoriale și sociale de success, de la Money in Motion, Business in Motion, Finlearn, Finlight, Asset, proiecte digitale cu inteligență artificială și programe transformaționale live cu antreprenorii și multe altele pe care le am în plan (sistem de coaching financiar 1-1 pentru finanțele afacerii). Am scris trei cărți, dintre care două au ajuns bestseller, vândute împreună în peste 100.000 de exemplare. Am economisit și investit astfel încât sa nu depind de nimeni, așa cum nu am depins niciodată. Independența financiară și gândirea critică, alături de sănătate, cred că sunt cele mai importante asset-uri azi, în vremurile pe care le traversăm, iar adevărul economic trebuie spus tare, puternic, hotărât! România și românii au nevoie de asta! Să aprindem lumina. Continui să analizez fenomenele din toate unghiurile de impact și să spun adevărul economic! Nu mai am exclusivitate în spațiul TV, iar de acum înainte am bucuria să pot contribui cu analizele mele în regim live sau analize scurte pentru știri și alte formate de intervenții, oriunde se dorește cunoașterea adevărului economic. Manipulările trebuie demascate, iar adevărul obiectiv al cifrelor trebuie să ajungă la cât mai mulți români. Aceasta este datoria noastră, a celor profesioniști! De aceea voi continua cu analizele economice pe blogul meu, pentru a oferi noi unghiuri și cunoașterea în profunzime a fenomenelor economice. Suplimentar voi produce o serie de materiale video educaționale scurte, structurate pe finanțele afacerii și cele personale, disponibile exclusiv în Money in Motion, aplicația gratuită de evidență cheltuieli și educație financiară, cu peste 172.000 de utilizatori. Acolo voi continua să produc și să ofer webinariile cu podcasturi lunare si cele 14 conferințe anuale live q&a cu mine prin toata România, cu peste 5.000 de participanți fizic în fiecare an. Mulțumesc pentru că mă urmăriți și că aveți încredere în mine. Toți românii au nevoie să afle adevărul economic obiectiv și profesionist, pentru decizii informate și o viață mai bună. Educația financiară face diferența! Hai România”

