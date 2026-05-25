Lacrimi după moartea Andreei Micu. Mesajul sfâșietor transmis de bunicul artistei

De: Emanuela Cristescu 25/05/2026 | 11:08
Durere fără margini în familia Andreei Micu! Moartea fulgerătoare a tinerei interprete de muzică populară a îngenuncheat o familie întreagă, iar mesajele postate de bunicul ei au sfâșiat inimile tuturor. Cristian Micu, omul alături de care adolescenta urca pe scenă și cânta la evenimente, este pur și simplu distrus de durere după pierderea nepoatei sale.

Andreea Micu s-a stins din viață la doar 17 ani, după aproape două săptămâni de luptă pe un pat de spital. Totul s-a întâmplat pe 9 mai, chiar înainte ca adolescenta să urce pe scenă. Tinerei i s-a făcut rău din senin, iar medicii au descoperit că suferise un accident vascular cerebral extrem de grav.

Transportată de urgență la spital, Andreea a intrat în comă, iar familia s-a agățat până în ultima clipă de speranța unui miracol. Din păcate, vestea pe care nimeni nu voia să o audă a venit după zile întregi de rugăciuni și lacrimi. Anunțul morții a fost făcut chiar de bunicul adolescentei.

„Andreea noastră nu mai cântă! S-a dus să cânte la Îngeri!”, a scris Cristian Micu.

Durerea acestuia este imposibil de descris. Cei doi aveau o legătură specială și mergeau împreună peste tot. Bunicul își lua nepoata la spectacole, iar Andreea devenise mândria familiei.

La scurt timp după anunțul tragediei, Cristian Micu a postat un nou mesaj care i-a făcut pe mulți să izbucnească în lacrimi.

„Offff! Ma Puiu lui tătăițu, stau și mă întreb: Unde ai găsit tu așa spectacol frumos de ai plecat să cânți singură fără mine, doar unde erai tu eram și eu și unde eram eu erai și tu! Spune, fetița mea să vin și eu”, a scris interpretul Cristian Micu.

Andreea era elevă în clasa a XI-a și era considerată una dintre cele mai promițătoare tinere artiste din muzica populară. Toți cei care au cunoscut-o vorbesc despre o fată modestă, talentată și extrem de iubită.

Bunicul ei a povestitcă trăia prin ochii și bucuriile nepoatei sale, iar acum simte că totul s-a prăbușit.

„17 ani de bucurii, 17 ani fericiți lângă tine, puiule, te-am luat de mânuță și te-am dus peste tot să te văd fericită și împlinită, mă mândream cu tine și spuneam la toată lumea că sunt cel mai fericit bunic din lumea asta, până acum când totul a luat sfârșit. Acum te-ai suparat pe mn, nu mai vrei să îmi vorbești”, a spus acesta.

Rețelele sociale s-au umplut imediat de mesaje de condoleanțe. Oamenii încearcă acum să îi aline durerea lui Cristian Micu și a familiei greu încercate.

„Acum le canta la îngerași cumnate și îți șoptește să ai curaj și putere să treci peste greutățile vieți, să duci tradițiile si cântecele mai departe, mi se rupe sufletul de durere, sunt alături de voi, să fiți puternici! Dumnezeu să o odihnească în liniște!”;

„Acum este în Ceată îngerilor!!! Fii puternic Cristi, ea așa te știe, un bunic puternic… tu ești capul familiei. Un bunic exemplu de urmat!”;

„Dumnezeu s-o odihnească! Drum lin printre îngeri!”.

