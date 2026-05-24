Ea este adolescenta de 17 ani care a murit după un AVC suferit înainte de a urca pe scenă. Andreea era solistă de muzică populară

O adolescentă în vârstă de 17 ani din județul Buzău, cunoscută pentru activitatea sa artistică și pentru aparițiile pe scenă alături de familie, a murit după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC) produs în urmă cu aproximativ două săptămâni. Tânăra se pregătea să urce pe scenă la momentul în care a început să se simtă rău, evenimentul medical intervenind brusc și necesitând intervenție de urgență.

Potrivit informațiilor disponibile, episodul a avut loc pe 9 mai, când adolescenta a acuzat o stare severă de rău chiar înainte de a-și începe momentul artistic. Situația a impus transportarea de urgență către o unitate medicală, iar ulterior pacienta a fost transferată către un spital din București pentru îngrijiri de specialitate, având în vedere gravitatea diagnosticului și necesitatea tratamentului într-un centru medical cu dotări complexe.

Andreea era solistă de muzică populară

De la momentul internării, starea tinerei a fost extrem de critică. Medicii au monitorizat permanent evoluția ei, însă prognosticul a rămas rezervat încă din primele zile. Accidentul vascular cerebral suferit la o vârstă atât de fragedă a fost unul sever, iar complicațiile au condus la instalarea comei. În tot acest interval, familia și apropiații au sperat într-o ameliorare a stării de sănătate, însă evoluția clinică nu a înregistrat progrese semnificative.

Pe parcursul celor două săptămâni de spitalizare, adolescenta a rămas în comă, fiind susținută de echipe medicale specializate în terapie intensivă. În ciuda intervențiilor și a îngrijirilor continue, organismul nu a răspuns favorabil tratamentelor, iar funcțiile vitale au fost profund afectate de incidentul neurologic.

Andreea Micu era elevă în clasa a XI-a și provenea dintr-o familie cu preocupări artistice. Era cunoscută în comunitatea locală pentru talentul său muzical și pentru participarea la diverse evenimente culturale, unde urca frecvent pe scenă. Activitatea sa artistică era susținută și de familie, fiind implicată în proiecte și apariții publice încă de la o vârstă fragedă.

Vestea decesului a fost confirmată la două săptămâni după internare, moment în care starea sa a încetat să mai poată fi menținută în parametri vitali. Evenimentul a generat reacții de tristețe în rândul celor care o cunoșteau, precum și în comunitatea artistică locală, unde era apreciată pentru prezența scenică și pentru implicarea sa în activități culturale.

” Soarele vieţii a apus pentru ANDREEA, o fiinţă atât de dragă nouă. În acest univers al tristeţii ne rămân stelele amintirilor care să ne aline durerea. Nu vom uita niciodată veselia și gingășia ei ! Este dureros să pierzi o fiinţă dragă ! Am sperat, ne-am rugat pentru însănătoşirea ei, dar moartea a fost mai puternică şi a smuls-o dintre noi! Acum s-a alaturat corului ingerilor ! Luminata sa-i fie vesnicia”, a transmis Cecilia Petrescu, custode al Muzeului “Timpul Omului”, din Mânzălești.

