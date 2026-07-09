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Bonnie Tyler și soțul ei, o iubire de peste cinci decenii. Motivul pentru care nu au devenit părinți

De: Elisa Tîrgovățu 09/07/2026 | 23:44
Bonnie Tyler și soțul ei, o iubire de peste cinci decenii. Motivul pentru care nu au devenit părinți
Bonnie Tyler și soțul ei, o iubire de peste cinci decenii. Motivul pentru care nu au devenit părinți / Sursa foto: Social media
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Robert Sullivan și Bonnie Tyler au avut una dintre cele mai longevive povești de dragoste din lumea muzicii. Relația lor a durat peste cinci decenii, timp în care cei doi au trecut împreună prin numeroase momente importante. Soțul artistei i-a rămas alături până la finalul vieții acesteia, fiind un sprijin constant pentru ea de-a lungul anilor.

Bonnie Tyler a murit la vârsta de 75 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. Artista britanică și-a dat ultima suflare într-un spital din Portugalia, iar în ultimele momente ale vieții l-a avut aproape pe soțul său, Robert Sullivan, cel care i-a fost alături timp de mai bine de cinci decenii.

Peste 50 de ani de iubire

Povestea de iubire dintre Bonnie Tyler și Robert Sullivan a început într-un club de noapte din Țara Galilor, locul unde artista își construia cariera, iar el ocupa funcția de manager. Cei doi s-au apropiat treptat, iar relația lor a devenit una de durată. În 1973, cuplul a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit, rămânând împreună timp de peste 50 de ani.

La începutul relației lor, Bonnie Tyler se afla încă la început de drum în carieră, iar Robert Sullivan i-a fost un sprijin important în perioada în care artista a ajuns cunoscută la nivel internațional. Cei doi au locuit în Anglia și au construit împreună o viață care nu s-a bazat doar pe succesul muzical.

Robert Sullivan s-a implicat în afaceri imobiliare, iar cuplul a investit în mai multe proprietăți. Împreună, au deținut 65 de grajduri pentru cai și 22 de proprietăți în Berkshire, un domeniu care a reprezentat nu doar o sursă de venit, ci și una dintre marile lor pasiuni.

Sursa foto: Social media

Motivul pentru care nu au devenit părinți

Bonnie Tyler și Robert Sullivan au avut o căsnicie care a durat mai bine de cinci decenii, însă cei doi nu au devenit părinți. Artista a povestit, în urmă cu câțiva ani, că a trecut printr-un moment dificil la vârsta de 40 de ani, când a pierdut o sarcină după o perioadă îndelungată în care a folosit contraceptive.

„Nu avem copii pentru că am amânat prea mult momentul în care să renunțăm la metodele contraceptive, iar apoi am pierdut o sarcină când aveam 40 de ani. Am fost ghinionistă, dar îmi iubesc toți nepoții și nepoatele. Casa noastră din Mumbles este ca gara Paddington, pentru că toată lumea vrea să vină în vizită la mătușa Gaynor”, a declarat Bonnie Tyler, potrivit The Times.

Bonnie Tyler a murit la vârsta de 75 de ani, la scurt timp după ce își aniversase ziua de naștere. Artista britanică a avut mai multe probleme medicale în ultima perioadă. În luna mai a trecut printr-un episod grav, după ce a suferit un stop cardiac.

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