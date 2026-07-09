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Regina Rania, în culmea fericirii! Familia regală se mărește din nou

De: Paul Hangerli 10/07/2026 | 00:30
Regina Rania, în culmea fericirii! Familia regală se mărește din nou
Regina Rania a făcut marele anunț, sursa-colaj CANCAN.RO
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Familia regală a Iordaniei are un nou motiv de bucurie. Regina Rania a anunțat că fiica sa, Prințesa Iman, și soțul acesteia, Jameel Alexander Thermiotis, așteaptă al doilea copil. Viitorul bebeluș va fi al treilea nepot al regelui Abdullah al II-lea și al reginei Rania.

Regina Rania a dat vestea pe Instagram

Regina Rania a făcut anunțul printr-o postare publicată pe Instagram, alături de o fotografie în care apar Prințesa Iman, soțul ei și fiica lor, Amina.

În imagine, prințesa poartă o rochie lungă care îi pune în evidență burtica de gravidă, iar micuța Amina pare că întinde mâna spre aceasta. Familia este surprinsă într-o grădină, într-un cadru luminos și relaxat.

Suverana a transmis și un mesaj emoționant:

„O nouă bucurie este pe drum… Felicitări, Iman, Jameel și iubitei mele Amina, care va deveni soră mai mare. Fie ca Allah să vă păzească și să vă țină sănătoși. Clubul bunicilor este în continuă creștere și nu am putea fi mai fericiți pentru Iman, Jameel și viitoarea soră mai mare, Amina!”

Vor deveni părinți pentru a doua oară

Prințesa Iman, în vârstă de 29 de ani, și soțul ei, Jameel Alexander Thermiotis, sunt deja părinții unei fetițe, Amina, născută în februarie 2025.

La momentul venirii pe lume a nepoatei sale, Regina Rania scria:

„Draga mea Iman este acum mamă. Suntem recunoscători și plini de bucurie că o întâmpinăm pe Amina, cea mai nouă binecuvântare a familiei noastre. Felicitări, Jameel și Iman! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și pe prețioasa voastră fetiță.”

Numele Amina provine din limba arabă și înseamnă „cinstită”, „credincioasă” și „cea aflată în siguranță”.

Al treilea nepot al regelui Abdullah și al reginei Rania

Copilul pe care îl așteaptă acum Prințesa Iman va fi al treilea nepot al regelui Abdullah al II-lea și al reginei Rania.

Primii doi nepoți ai cuplului regal sunt Amina și Prințesa Iman, fiica prințului moștenitor Hussein și a prințesei Rajwa, născută în august 2024.

Prințesa Iman, fiica cea mare a regelui Abdullah al II-lea și a reginei Rania, s-a căsătorit cu Jameel Alexander Thermiotis pe 12 martie 2023, în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Beit Al Urdun, de lângă Amman.

Născut în Caracas, Venezuela, în 1994, Jameel Alexander Thermiotis este de origine greacă. El este licențiat în administrarea afacerilor, a lucrat în domeniul financiar la New York și activează în prezent în sectorul investițiilor și al capitalului de risc.

Prințesa Iman a fost condusă la altar de fratele său mai mare, prințul moștenitor Hussein.

Rochie Dior și o tiară cu istorie

Pentru ziua nunții, Prințesa Iman a ales o rochie albă Dior, realizată la comandă, cu guler și manșete din dantelă, completată de un voal lung.

Ținuta a fost accesorizată cu o spectaculoasă tiară Chaumet cu diamante, despre care se crede că i-a aparținut bunicii sale, Prințesa Muna Al Hussein, mama regelui Abdullah al II-lea.

Potrivit tradiției Casei Hașemite, noul copil al cuplului nu va primi, cel mai probabil, un titlu regal oficial.

În familia regală a Iordaniei, titlurile și stilurile regale se transmit în mod tradițional pe linie paternă, de la tată la fiu, motiv pentru care copiii Prințesei Iman nu intră automat în această succesiune.

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