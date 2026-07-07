Acasă » Exclusiv » Denis Alibec, sub supraveghere permanentă pe plajă! Soția gravidă nu l-a scăpat din ochi după cearta din parcare

Denis Alibec, sub supraveghere permanentă pe plajă! Soția gravidă nu l-a scăpat din ochi după cearta din parcare

De: Adrian Vâlceanu 07/07/2026 | 14:44
Denis Alibec, sub supraveghere permanentă pe plajă! Soția gravidă nu l-a scăpat din ochi după cearta din parcare
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

A doua zi după dramoleta din Loft, când Denis Alibec și soția sa, Anca Surdu, au stat mai mult prin parcare la ciondăneală decât în club, tinerii petrecăreți cu toane de adolescenți au fost văzuți de CANCAN.RO pe plajă, tot în Mamaia. Se vede clar că lucrurile s-au temperat după cicăleala cu pricina. Denis a avut inteligența să-și calmeze soția. Cu gravidele nu te pui, așa că a procedat bine. Dar Anca Surdu tot are un pic de botic!

Denis Alibec, 35 de ani, atacant la Farul Constanța, și proaspăta lui soție, Anca Surdu, 35 de ani, dublă campioană mondială la gimnastică aerobică, sunt în luna de miere, după ce cantonamentul lui Alibec s-a terminat și a primit o permisie. Căsătoria lor a avut loc pe 7 iunie. Alibec și-a ales o mirească cu un CV frumos, aproape la fel de frumos ca Anca, ce pare să radieze de când burtica de gravidă i s-a ivit pe sub tricou.

Anca Surdu încă are botic după cearta din Loft

Dar după cum spune și Caragiale… „ale tinereții valuri…” nu le dau pace frumoșilor însurăței. Ieșiți în Loft Mamaia cu câțiva colegi și soțiile lor, Alibec și Anca Surdu au avut o mică „ciondăneală”, care s-a lăsat cu o ieșire dramatică a Ancăi în parcarea clubului. Evident, atacantul s-a activat imediat și nu a lăsat jocul să continue, ci s-a dus direct la Anca, să rezolve la masa verde. CANCAN.RO a surprins chiar momentele în care Denis Alibec o asigura pe Anca de faptul că „Eu nu sunt ca alții”, moment în care Anca a mai cedat și până la urmă s-a întors în Loft cu soțul ei. Se vede că acum după căsătorie lucrurile nu mai sunt așa simple și certurile nu se mai tranșează dur, ci e nevoie de atenuări de ton. Așa e în căsnicie, mai lași de la tine, mai pui un pupic… 😀

Denis Alibec și Anca Surdu au ieșit la bronzat după cearta din parcare

Nu se știe cu ce i-a greșit Denis Alibec soției sale în Loft, poate s-o fi uitat prea intens într-o direcție nepotrivită, poate o fi zâmbit când nu trebuia, și-o fi făcut un selfie cu vreo „persona non grata”. Dar în imaginile de față, pe plajă, e cât se poate de clar.

Denis îi cere Ancăi o cămașă, dar nu cere cum trebuie, așa că îl „asasinează” cu o privire ucigătoare. Pe urmă, Anca îi aruncă niște priviri criminale pentru că stă cu spatele, după care Denis o comite iar foarte grav, că stă pe un șezlong prea apropiat de niște doamne, sau cel puțin așa s-ar traduce tăcerea agresivă a Ancăi. Alibec îi evită privirea de zici că urmează să ia un cartonaș roșu în orice moment. Toată perioada cât au stat pe plajă Alibec a fost în inferioritate numerică. Anca, deși micuță, îl domină clar.

Anca Surdu și Denis Alibec, certuri în luna de miere

Doar dacă ne uităm la poza de mai sus putem observa că Denis parcă s-ar oferi voluntar să fie îngropat în nisip de niște copii, ca să nu-l mai vadă Anca și să-l ia la 11 metri. Parcă zice: „Unde ai fost? Înghețata mea unde e?”. După modul în care îi ies Ancăi sprâncele pe deasupra ochelarilor de soare putem trage concluzia că mai e mult de lucrat la împăcare.

CITEȘTE ȘI:

DENIS ALIBEC, CHEMAT DE SOȚIA GRAVIDĂ LA RAPORT ÎN PARCAREA DE LA LOFT. SEARA PERFECTĂ S-A COMPLICAT DUPĂ UN GEST „NECUGETAT”

NU RATA!

DENIS ALIBEC VA FI TĂTIC! ANCA SURDU A ANUNȚAT SARCINA CHIAR ÎN ZIUA CUNUNIEI

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Relația cu Steve Ant s-a prescris! Primele imagini cu bărbatul care a cucerit-o pe Alina ex-Desafio
Exclusiv
Relația cu Steve Ant s-a prescris! Primele imagini cu bărbatul care a cucerit-o pe Alina ex-Desafio
Strategia care l-ar putea scoate din penitenciar pe Gheorghe Dincă. După aproape trei ani de detenție, criminalul din Caracal încearcă o nouă cale de scăpare
Exclusiv
Strategia care l-ar putea scoate din penitenciar pe Gheorghe Dincă. După aproape trei ani de detenție, criminalul din…
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Mediafax
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Sondaj Gândul. Dacă duminica viitoare ar avea loc Alegeri Prezidențiale Anticipate, cu ce candidat ați vota? Alege direct pe site
Gandul.ro
Sondaj Gândul. Dacă duminica viitoare ar avea loc Alegeri Prezidențiale Anticipate, cu ce...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani. Munca m-a făcut să îmi schimb valorile”
Adevarul
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani....
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa Albă, lobby până în Elveția
Digi24
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa...
Cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026
Mediafax
Cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026
Parteneri
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Secretul Lenei Enache pentru un ten perfect vara: „Face minuni”. Cum a reușit să se îngrașe soția lui Gabi Enache?
Click.ro
Secretul Lenei Enache pentru un ten perfect vara: „Face minuni”. Cum a reușit să se...
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev
Digi 24
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a...
Opt călugări ucişi într-un accident auto. E șocant cine se afla la volanul maşinii
Promotor.ro
Opt călugări ucişi într-un accident auto. E șocant cine se afla la volanul maşinii
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus relația
go4it.ro
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus...
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Descopera.ro
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Go4Games
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Sondaj Gândul. Dacă duminica viitoare ar avea loc Alegeri Prezidențiale Anticipate, cu ce candidat ați vota? Alege direct pe site
Gandul.ro
Sondaj Gândul. Dacă duminica viitoare ar avea loc Alegeri Prezidențiale Anticipate, cu ce candidat ați...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bryan Johnson, miliardarul care vrea să învingă îmbătrânirea, diagnosticat cu o boală autoimună: ...
Bryan Johnson, miliardarul care vrea să învingă îmbătrânirea, diagnosticat cu o boală autoimună: „Stomacul meu se mănâncă singur”
Florin Ristei și-a recuperat bagajul de vacanță, distrus, după două săptămâni. Ce le-a cerut ...
Florin Ristei și-a recuperat bagajul de vacanță, distrus, după două săptămâni. Ce le-a cerut angajaților de la compania aeriană: „Acum îmi pare rău”
Localitatea cu cel mai slab elev de la Evaluarea Națională 2026: a luat media 1.00. S-a prezentat la ...
Localitatea cu cel mai slab elev de la Evaluarea Națională 2026: a luat media 1.00. S-a prezentat la ambele probe, dar a luat doar punctul din oficiu
Doliu în lumea cinematografiei! Actrița Slaine Kelly a murit la vârsta de doar 43 de ani
Doliu în lumea cinematografiei! Actrița Slaine Kelly a murit la vârsta de doar 43 de ani
Cine este ispita Gabriella Barbu de la Insula Iubirii 2026. A făcut furori în ediția din Spania, unde ...
Cine este ispita Gabriella Barbu de la Insula Iubirii 2026. A făcut furori în ediția din Spania, unde l-a consolat pe Montoya
Beach, Please!, cel mai mare festival din Europa, dă startul celei de a 5-a ediții și deschide porțile ...
Beach, Please!, cel mai mare festival din Europa, dă startul celei de a 5-a ediții și deschide porțile stațiunii NIBIRU
Vezi toate știrile