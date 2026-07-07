Denis Alibec, sub supraveghere permanentă pe plajă! Soția gravidă nu l-a scăpat din ochi după cearta din parcare

A doua zi după dramoleta din Loft, când Denis Alibec și soția sa, Anca Surdu, au stat mai mult prin parcare la ciondăneală decât în club, tinerii petrecăreți cu toane de adolescenți au fost văzuți de CANCAN.RO pe plajă, tot în Mamaia. Se vede clar că lucrurile s-au temperat după cicăleala cu pricina. Denis a avut inteligența să-și calmeze soția. Cu gravidele nu te pui, așa că a procedat bine. Dar Anca Surdu tot are un pic de botic!

Denis Alibec, 35 de ani, atacant la Farul Constanța, și proaspăta lui soție, Anca Surdu, 35 de ani, dublă campioană mondială la gimnastică aerobică, sunt în luna de miere, după ce cantonamentul lui Alibec s-a terminat și a primit o permisie. Căsătoria lor a avut loc pe 7 iunie. Alibec și-a ales o mirească cu un CV frumos, aproape la fel de frumos ca Anca, ce pare să radieze de când burtica de gravidă i s-a ivit pe sub tricou.

Dar după cum spune și Caragiale… „ale tinereții valuri…” nu le dau pace frumoșilor însurăței. Ieșiți în Loft Mamaia cu câțiva colegi și soțiile lor, Alibec și Anca Surdu au avut o mică „ciondăneală”, care s-a lăsat cu o ieșire dramatică a Ancăi în parcarea clubului. Evident, atacantul s-a activat imediat și nu a lăsat jocul să continue, ci s-a dus direct la Anca, să rezolve la masa verde. CANCAN.RO a surprins chiar momentele în care Denis Alibec o asigura pe Anca de faptul că „Eu nu sunt ca alții”, moment în care Anca a mai cedat și până la urmă s-a întors în Loft cu soțul ei. Se vede că acum după căsătorie lucrurile nu mai sunt așa simple și certurile nu se mai tranșează dur, ci e nevoie de atenuări de ton. Așa e în căsnicie, mai lași de la tine, mai pui un pupic… 😀

Denis Alibec și Anca Surdu au ieșit la bronzat după cearta din parcare

Nu se știe cu ce i-a greșit Denis Alibec soției sale în Loft, poate s-o fi uitat prea intens într-o direcție nepotrivită, poate o fi zâmbit când nu trebuia, și-o fi făcut un selfie cu vreo „persona non grata”. Dar în imaginile de față, pe plajă, e cât se poate de clar.

Denis îi cere Ancăi o cămașă, dar nu cere cum trebuie, așa că îl „asasinează” cu o privire ucigătoare. Pe urmă, Anca îi aruncă niște priviri criminale pentru că stă cu spatele, după care Denis o comite iar foarte grav, că stă pe un șezlong prea apropiat de niște doamne, sau cel puțin așa s-ar traduce tăcerea agresivă a Ancăi. Alibec îi evită privirea de zici că urmează să ia un cartonaș roșu în orice moment. Toată perioada cât au stat pe plajă Alibec a fost în inferioritate numerică. Anca, deși micuță, îl domină clar.

Doar dacă ne uităm la poza de mai sus putem observa că Denis parcă s-ar oferi voluntar să fie îngropat în nisip de niște copii, ca să nu-l mai vadă Anca și să-l ia la 11 metri. Parcă zice: „Unde ai fost? Înghețata mea unde e?”. După modul în care îi ies Ancăi sprâncele pe deasupra ochelarilor de soare putem trage concluzia că mai e mult de lucrat la împăcare.

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