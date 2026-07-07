Strategia care l-ar putea scoate din penitenciar pe Gheorghe Dincă. După aproape trei ani de detenție, criminalul din Caracal încearcă o nouă cale de scăpare

La aproape trei ani de când a fost condamnat definitivă la 30 de ani de închisoare pentru crimele care au șocat România, Gheorghe Dincă încearcă o nouă strategie pentru a obține, fie și temporar, ieșirea din penitenciar. Nu cere reducerea pedepsei și nici eliberarea condiționată, ci invocă probleme grave de sănătate și solicită întreruperea executării pedepsei.

Primele demersuri ale lui Gheorghe Dincă au început în septembrie 2025, când a formulat o cerere de întrerupere a executării pedepsei din motive medicale. Pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul de procedură penală, judecătorii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale.

Raportul întocmit de Institutul de Medicină Legală arată că Gheorghe Dincă suferă, într-adevăr, de mai multe afecțiuni: gonartroză bilaterală, mai accentuată pe partea dreaptă, diabet zaharat tip 2 echilibrat; obezitate gradul II; hipertensiune arterială primară gradul III, cardiopatie hipertensivă, cataractă senilă în evoluție, mai accentuată la ochiul stâng, astigmatism mixt și angioscleroză retiniană.

La prima vedere, lista pare impresionantă. Numai că expertiza a avut o concluzie categorică: toate aceste afecțiuni pot fi tratate în rețeaua sanitară a Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Instanța a explicat că legea permite întreruperea executării pedepsei doar în situații excepționale, atunci când boala nu poate fi tratată în sistemul penitenciar și face imposibilă executarea pedepsei.

Mutarea prin care își redeschide șansele de a ieși din închisoare

În cazul lui Gheorghe Dincă, raportul medico-legal a stabilit, practic, exact contrariul.

Pe baza acestei concluzii, judecătorii au apreciat că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și i-au respins cererea. Dincă nu s-a oprit însă aici și a contestat hotărârea.

Numai că surpriza nu a venit din analiza problemelor sale de sănătate. Tribunalul Dolj a constatat că prima instanță care i-a respins cererea nu era competentă să judece cauza, motiv pentru care dosarul lui a ajuns acum la Curtea de Apel Craiova, care va stabili dacă va părăsi penitenciarul pentru a-și trata afecțiunile.

Cu alte cuvinte, criminalul din Caracal a obținut o nouă șansă procedurală.

Gheorghe Dincă a fost condamnat definitiv în mai 2023 la 30 de ani de închisoare pentru trafic de persoane, trafic de minori, viol, omor calificat și profanare de cadavre în cazul Luizei Melencu și Alexandrei Măceșanu.

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