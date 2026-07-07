Cât a plătit un turist român pentru un cartuș de țigări, într-un duty-free din Turcia. A crezut că este o eroare!

Tot mai mulți români care aleg să își petreacă vacanța în Turcia descoperă că unele produse disponibile în magazinele duty-free sunt semnificativ mai ieftine decât cele din România. Printre cele mai căutate se numără țigările, unde diferențele de preț sunt suficient de mari încât să atragă atenția turiștilor încă de la intrarea în țară.

Creșterea continuă a accizelor în România a dus la scumpirea repetată a produselor din tutun. În ultimii ani, fiecare actualizare a nivelului taxelor s-a reflectat în prețul final plătit de consumatori, iar fumătorii au fost nevoiți să suporte majorări succesive. În multe cazuri, costul unui cartuș cumpărat din România este de câteva ori mai mare decât cel întâlnit în magazinele duty-free din afara țării.

Cât a plătit un turist român pentru un cartuș de țigări, într-un duty-free din Turcia

În această perioadă, când sezonul concediilor este în plină desfășurare, numeroși români tranzitează punctele de frontieră către stațiunile de pe litoralul turcesc, iar magazinele duty-free reprezintă una dintre primele opriri. Cei care au verificat prețurile au observat că un cartuș de țigări poate costa chiar și 16 euro, echivalentul a aproximativ 80 de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 8 lei pentru un pachet.

Diferența este una considerabilă în comparație cu România, unde prețul unui pachet de țigări a crescut constant în ultimii ani, pe fondul majorării accizelor și al altor taxe aplicate produselor din tutun. În prezent, în magazinele din România, un pachet de țigări premium poate depăși cu ușurință 30 de lei, iar în cazul unor mărci cunoscute prețurile continuă să urce de la an la an.

Oferta din duty-free-urile din Turcia include mai multe branduri cunoscute la nivel internațional. Cartușele unor mărci mentolate pot fi cumpărate cu aproximativ 15-16 euro, în timp ce sortimentele premium ajung la aproximativ 23-25 de euro pe cartuș. Chiar și în cazul variantelor mai scumpe, costul rămâne sub nivelul pe care mulți fumători îl plătesc în România pentru aceleași produse.

Diferențele de preț sunt explicate în principal prin regimul fiscal aplicat în magazinele duty-free. Aceste unități comerciale beneficiază de un sistem special de taxare, iar produsele sunt vândute fără o parte dintre taxele și accizele care influențează prețurile din comerțul obișnuit. Din acest motiv, articole precum țigările, băuturile alcoolice sau parfumurile sunt, de regulă, mai accesibile decât în magazinele clasice.

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