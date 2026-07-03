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Un tânăr a plătit doar 3 dolari pentru o jachetă veche. Obiectul s-a dovedit a fi o comoară din istoria NBA

De: Anca Chihaie 03/07/2026 | 20:40
Un tânăr a plătit doar 3 dolari pentru o jachetă veche. Obiectul s-a dovedit a fi o comoară din istoria NBA
Foto: social media
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O simplă vizită la un magazin second-hand s-a transformat într-o descoperire spectaculoasă pentru un tânăr din statul american Oregon, după ce o jachetă achiziționată pentru puțin peste 3 dolari s-a dovedit a fi o piesă autentică purtată de legenda baschetului Wilt Chamberlain. Obiectul de colecție este evaluat în prezent la o sumă cuprinsă între 150.000 și 250.000 de dolari și a fost inclus într-o licitație organizată de celebra casă Sotheby’s.

Descoperirea a avut loc într-un magazin second-hand din orașul Hillsboro, unde tânărul a observat o jachetă în culorile tradiționale ale echipei Los Angeles Lakers. Designul acesteia, în nuanțe de auriu și mov, precum și numele „Chamberlain”, brodat pe partea din spate, au atras imediat atenția. Deși piesa vestimentară fusese analizată anterior de un alt client, aceasta a rămas pe raft suficient timp pentru a fi cumpărată la un preț extrem de redus.

Obiectul s-a dovedit a fi o comoară din istoria NBA

La momentul achiziției, nimic nu indica faptul că jacheta ar putea reprezenta un obiect de mare valoare istorică. Costul total al produsului a fost de numai 3,07 dolari, sumă obișnuită pentru articolele comercializate într-un astfel de magazin. Ulterior, curiozitatea privind proveniența jachetei a determinat noul proprietar să înceapă o serie de verificări.

Primele comparații au fost realizate cu ajutorul imaginilor disponibile pe internet, unde au fost identificate asemănări evidente între jacheta cumpărată și cea purtată de Wilt Chamberlain în fotografii oficiale din perioada în care evolua pentru Los Angeles Lakers. Detaliile privind modelul, cusăturile, culorile și inscripțiile au ridicat suspiciunea că piesa ar putea fi autentică.

Fotografiile publicate ulterior pe rețelele sociale au atras atenția experților în obiecte de colecție, iar cazul a ajuns rapid în atenția specialiștilor de la Sotheby’s. Casa de licitații a inițiat procedurile necesare pentru verificarea autenticității, iar jacheta a fost transportată în condiții speciale la New York pentru a fi analizată de experți în memorabilia sportivă.

Investigația a stabilit că piesa vestimentară provine din perioada în care Chamberlain evolua pentru Los Angeles Lakers și că aceasta a fost purtată inclusiv în timpul Finalei NBA din 1972. Totodată, jacheta apare și în fotografii realizate în sezonul 1972–1973, ultimul din cariera unuia dintre cei mai mari jucători din istoria baschetului profesionist nord-american.

Descoperirea este considerată una dintre cele mai spectaculoase realizate în ultimii ani în domeniul obiectelor sportive de colecție. Astfel de articole autentice, asociate cu sportivi legendari, sunt extrem de rare și ajung frecvent să fie vândute pentru sume impresionante în cadrul licitațiilor internaționale.

La ce preț se vinde acum jacheta

Wilt Chamberlain rămâne una dintre cele mai importante figuri din istoria NBA. De-a lungul carierei sale, acesta a stabilit numeroase recorduri, multe dintre ele fiind valabile și în prezent. Performanța de 100 de puncte marcate într-un singur meci, reușită în anul 1962, continuă să reprezinte recordul absolut al ligii nord-americane de baschet.

În perioada petrecută la Los Angeles Lakers, Chamberlain a contribuit decisiv la câștigarea titlului NBA din 1972, sezon în care echipa a stabilit și unul dintre cele mai impresionante recorduri din istoria competiției. Obiectele provenite din acea perioadă sunt considerate printre cele mai valoroase pentru colecționarii de memorabilia sportivă.

Valoarea estimată a jachetei este cuprinsă între 150.000 și 250.000 de dolari, însă specialiștii apreciază că prețul final ar putea depăși această estimare, în funcție de interesul manifestat de colecționari în timpul licitației. Piața obiectelor istorice din sport a înregistrat în ultimii ani tranzacții spectaculoase, iar articolele autentice purtate de mari campioni au devenit investiții tot mai căutate.

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