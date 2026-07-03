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Cum arată cel mai nou apartament din Timișoara al Danielei Iliescu? Se va ocupa personal de design

De: David Ioan 03/07/2026 | 21:53
Cum arată cel mai nou apartament din Timișoara al Danielei Iliescu? Se va ocupa personal de design. Foto: social media
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Daniela Iliescu, soţia lui Culiţă Sterp, continuă să‑şi surprindă comunitatea de pe TikTok cu proiecte tot mai ambiţioase în zona de amenajări interioare.

În urmă cu puţin timp, Daniela a dezvăluit că a mers în Timişoara pentru a vedea apartamentul pe care urmează să îl amenajeze, alături de o echipă de design.

Cum arată cel mai nou apartament din Timișoara al Danielei Iliescu?

Influenceriţa a anunţat că pregăteşte o nouă serie de conţinut dedicată transformărilor de locuinţe, un tip de material care a prins foarte bine la publicul ei în ultimii ani.

“Astăzi am venit să vedem apartamentul din Timișoara împreună cu echipa de design, pentru ca urmează să începem amenajarea lui. În curând voi începe și o nouă serie de content pe partea de amenajări interioare, așa ca pentru mai multe idei frumoase, stay tuned. Pregătesc ceva frumos atât în Timișoara cat și în Cluj”, a spus ea pe TikTok.

În ultimii ani, Daniela a postat constant pe TikTok şi Instagram clipuri din viaţa de zi cu zi, organizare, curăţenie, idei practice şi mici amenajări din locuinţa lor. Publicul a reacţionat pozitiv la stilul ei minimalist şi la modul în care explică fiecare etapă, iar clipurile cu transformări, despachetări şi rutine au strâns un număr de vizualizări considerabil.

Se va ocupa personal de design

Însă proiectul de la Timişoara nu reprezintă primă bifă din domeniul imobiliar, aceasta făcând în iarna anului trecut şi o investiţie în Cluj, un apartament aflat chiar lângă cel al lui Culiţă. Anunţul a fost făcut tot pe reţelele sociale, într‑un mesaj amplu în care a vorbit despre efort, muncă şi satisfacţia de a vedea rezultate concrete.

„23 decembrie- ziua în care mi-am confirmat din nou, că toate eforturile pe care le fac zi de zi nu sunt în zadar și că realizările sau succesul vin la pachet cu oboseala și vinovăția că n-am petrecut suficient timp cu copiii. Aceasta a fost ziua în care am luat în mână 2 chei care mă fac să fiu mândră de mine. Cheia de la prima mea investiție în Cluj, primul apartament și mașina preferată… Deocamdată vă spun doar ca ne-am făcut vecini de bloc. Eu la nr 31, el la nr 32”, a transmis Daniela.

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Ce contracte bănoase a refuzat Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp. Nici nu vrea să audă de ele: „Atâtea cazuri de efecte secundare”

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