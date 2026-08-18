Recunoști fetița din imagine?! Astăzi este una dintre cele mai celebre vedete din România

Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut, iar acum are 32 de ani și este soția unui cântăreț celebru din România. Deși acum fanii o recunosc pe stradă, în urmă cu ani de zile era doar un copil care nu se dezlipea de mama sa.

Cei care au ochiul format au putut recunoaște că fetița din imagine este chiar Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp. Recent, cu ocazia zilei de naștere a mamei sale, aceasta a umblat în cutia cu amintiri și le-a arătat urmăritorilor din mediul online câteva fotografii de pe vremea în care era doar un copil.

Mereu cu zâmbetul pe buze și în brațele mamei sale, așa apare Daniela Iliescu în imaginile din copilărie. Cele două au o relație specială, iar mama acesteia a jucat un rol important în viața ei. Fanii au fost încântați să o vadă pe micuța Daniela, iar complimentele la adresa acesteia au curs pe bandă rulantă.

Daniela Iliescu, mesaj emoționant pentru mama sa

Pe lângă fotografiile din copilărie, Daniela Iliescu a mai postat numeroase imagini în care apare alături de mama sa. Aceasta și-a sărbătorit ziua de naștere, iar soția lui Culiță Sterp a avut grijă ca aceea care i-a dat viață să fie răsfățată așa cum se cuvine.

De asemenea, Daniela Iliescu a însoțit fotografiile în care apare alături de mama sa și de un mesaj emoționant. Aceasta i-a mulțumit mamei pentru toate lucrurile ce a învățat-o și pentru faptul că a fost mereu alături de ea.

„Azi e ziua mamei mele, ființa care mi-a dat viață, care m-a învățat bunătatea, m-a sprijinit, m-a învățat ce frumos e să faci surprize, m-a învățat să fiu calmă, să mă abțin în anumite situații, m-a învățat că viața e și mai frumoasă atunci când călătorești, dar cel mai important lucru pe care l-am văzut la ea e cum să fiu o mamă bună pentru copiii mei. Ea e cea care e mereu alături de noi, care se gândește la toate detaliile, care știe unde ne sunt lucrurile, care are grijă de noi chiar și de departe. Mai e și persoana care îmi trimite atât de multă inspirație în ceea ce fac, locuri unde să călătoresc sau ținute frumoase care mi se potrivesc. Fără tine n-aș fi fost unde sunt azi, fără tot ce m-ai învățat, fără clipele în care te-ai lăsat pe tine de o parte ca să fii acolo pentru noi. Cer de la Dumnezeu pentru tine zile senine și sănătate să ne bucurăm împreună de tot ce ne oferă viața. Iar de la tine mi-aș dori să te pui mai mult pe primul loc, pentru că meriți! La mulți ani, mămica mea iubită! Te iubesc și te prețuiesc mai mult decât pot să exprim în cuvinte”, a fost mesajul transmis de Daniela Iliescu.

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Foto: Instagram