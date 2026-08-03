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Culiţă Sterp și Daniela Iliescu, aniversare rară în showbiz! 18 ani de iubire

De: David Ioan 03/08/2026 | 14:18
Culiţă Sterp și Daniela Iliescu, aniversare rară în showbiz! 18 ani de iubire
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Culiţă Sterp şi Daniela Iliescu marchează un moment rar în showbiz: 18 ani de relaţie, o poveste care a început discret, în 2008, şi care a trecut prin toate etapele posibile, de la începuturile lor modeste până la statutul de cuplu urmărit de milioane de oameni.

Într-o perioadă în care majoritatea relaţiilor din lumea publică se sting repede, cei doi reuşesc să rămână împreună, să crească o familie şi să transforme fiecare aniversare într-un eveniment cu încărcătură emoţională.

Culiţă Sterp și Daniela Iliescu, aniversare rară în showbiz!

Fanii au reacţionat imediat, considerând că „majoratul” relaţiei lor este o dovadă de stabilitate într-un mediu dominat de scandaluri şi despărţiri fulgerătoare.

Momentul a fost marcat într-un mod simplu, dar cu impact, printr-un clip postat de Culiţă Sterp pe TikTok. Artistul, vizibil emoţionat, a povestit că Daniela a închiriat un loc special doar pentru ei, pentru a sărbători această etapă importantă.

„Deci iubita mea a închiriat locul ăsta special numai pentru noi, pentru vacanța asta a noastră. Știți de ce? Pentru că facem 15 ani de când ne cunoaștem. Sau, cred că mai mult. De câți ani ne cunoaștem, iubire? Din 2008. Din 2008. Mamă, din 2008. Adică de 18 ani. Facem majoratul.”, a spus Culiţă Sterp, pe TikTok.

18 ani de iubire

Declaraţia a devenit rapid virală, fiind distribuită masiv de comunitatea lui online. Relaţia lor a trecut prin momente intense, inclusiv perioade în care au fost în centrul atenţiei din cauza unor controverse sau situaţii personale complicate. Cu toate acestea, cei doi au reuşit să rămână uniţi, să îşi construiască o familie şi să îşi păstreze echilibrul. Faptul că au ajuns la 18 ani împreună este perceput ca o confirmare că povestea lor nu este doar una de showbiz, ci una reală, cu rădăcini solide.

Pentru public, aniversarea lor nu este doar o ştire mondenă, ci un exemplu de relaţie care rezistă în timp. Într-un peisaj mediatic în care despărţirile sunt la ordinea zilei, Culiţă şi Daniela oferă o altă perspectivă: aceea că stabilitatea, loialitatea şi evoluţia comună pot exista şi în lumina reflectoarelor. Iar „majoratul” relaţiei lor devine un simbol al maturităţii şi al unui drum parcurs împreună, fără pauze şi fără artificii inutile.

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