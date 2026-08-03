De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Abia acum s-a aflat! „Ăsta este adevărul”

La câteva luni după dispariția lui Mircea Lucescu, unul dintre cele mai controversate subiecte legate de ultimele sale luni de viață a fost lămurit chiar de familie. După ce în spațiul public au circulat numeroase informații despre starea de sănătate a marelui antrenor, nepotul său, Matei Lucescu, a dezvăluit adevărata cauză a morții lui „Il Luce”.

Matei Lucescu a negat categoric informațiile potrivit cărora bunicul său ar fi fost diagnosticat cu leucemie și a explicat că boala despre care s-a vorbit atât de mult nu i-a adus sfârșitul.

„Ceea ce vreau să punctez și cred că este foarte important de menționat este că Mircea nu a fost niciodată diagnosticat cu leucemie. Mircea nu a murit de leucemie. Ăsta este adevărul”, a spus nepotul lui „Il Luce”.

De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu

Matei Lucescu a mărturisit că fostul selecționer suferea, într-adevăr, de o afecțiune hematologică cronică, însă aceasta era ținută sub control și nu reprezenta un pericol iminent. Mai mult, el a explicat că Mircea Lucescu fusese consultat de un specialist din Belgia și că speranța de viață pentru pacienții cu un astfel de diagnostic era destul de mare.

„El, într-adevăr, avea o boală hematologică cronică, la care speranța de viață pentru o persoană de vârsta lui era de 5-10 ani, pentru oamenii tineri, 30 de ani. El a avut, într-adevăr, o problemă hematologică, pentru care a mers la un specialist în Belgia, dar nu ăsta a fost motivul pentru care el a murit. El nu a avut o boală fulminantă, cum este leucemia, cu care poți să mori într-o săptămână-două sau în câteva luni.”, a mai declarat acesta la Digi Sport Matinal.

„A fost o presiune foarte mare”

Potrivit nepotului său, familia este convinsă că fostul selecționer al României ar mai fi avut mulți ani de trăit dacă nu ar fi trecut printr-o perioadă extrem de tensionată. În opinia apropiaților, presiunea acumulată în jurul echipei naționale și stresul uriaș din ultimele luni i-ar fi afectat grav sănătatea și ar fi dus la infarctul care i-a fost fatal.

„El suferea de o boală cronică, dar nu ăsta a fost motivul decesului. Sunt sute de pacienți în România care trăiesc cu această boală fără probleme, cu medicație adaptată, pot să trăiască ani de zile. Ce să zic? Au fost acele meciuri, meciul cu Turcia, care a fost cu o presiune foarte mare, stresul prin care a trecut și, până la urmă, a făcut infarct, asta este situația. Venise un medic din Franța, dar prea târziu”, a mai declarat Matei Lucescu.

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