Doliu în România! Scriitorul și jurnalistul Traian Dobrinescu a murit: „O grea pierdere”

Este doliu în România! Scriitorul și jurnalistul Traian Dobrinescu s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 77 de ani, iar anunțul trist al decesului a fost făcut public de Uniunea Scriitorilor din România. Traian Dobrinescu lasă în urmă o carieră impresionantă, fiind cel care a fondat primul cotidian particular independent din România.

Scriitorul, jurnalistul și fostul deputat Traian Dobrinescu a murit la vârsta de 77 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut astăzi, 3 august 2026, de Uniunea Scriitorilor din România.

„Uniunea Scriitorilor din România anunță cu profundă tristețe decesul scriitorului și jurnalistului Traian Dobrinescu. Cunoscut ca un minunat coleg și un combatant activ pentru drepturile scriitorilor, Traian Dobrinescu lasă în urmă o operă semnificativă și amintiri imposibil de șters. Prin dispariția lui, literatura română și lumea literară suferă o grea pierdere. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Uniunea Scriitorilor, într-o postare publicată pe Facebook.

Traian Dobrinescu a murit

Traian Dobrinescu a fost unul dintre scriitorii și jurnaliștii de renume din România și lasă în urma sa o carieră impresionantă. Acesta a absolvit Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar ulterior a profesat ca profesor de limba și literatura română.

De asemenea, în 1990, Traian Dobrinescu a fost cel care a fondat primul cotidian particular independent din România, alături de un grup de intelectuali vâlceni. Mai mult, în anul 1992 a fondat Informația zilei, pe care l-a condus până în 1994.

Traian Dobrinescu a fost și unul dintre fondatorii Teatrului de Stat „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, instituție pe care a și condus-o o perioadă. Aici a coordonat montarea primelor spectacole ale noii instituții: ‘În așteptarea lui Godot’ de S. Beckett – în regia lui Petru Vulcărău și ‘Libertate conjugală’ de Dario Fo și Franca Rame în regia lui Silviu Purcărete.

Mai mult, Traian Dobrinescu și-a pus amprenta și asupra literaturii, publicând de-a lungul timpului poezii și proză. Acesta a obținut și mai multe premii, printre care se numără: Premiul Colocviului Romanului Românesc pentru romanul „Nu te opri, nu te întoarce”, dar și premiile pentru proză scurtă „Tudor Arghezi” și „Gib Mihăescu”.

Traian Dobrinescu a fost și deputat în Parlamentul României, fiind ales în 2012 pe listele Partidului Național Liberal pentru un mandat. În această calitate a susținut drepturile scriitorilor.

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