O dronă s-a prăbușit pe o plajă plină de la Marea Neagră! 4 turiști au murit

Cel puțin patru persoane, între care și un copil, au murit, iar alte 13 au fost rănite în urma unui incident produs în stațiunea Arkhipo‑Osipovka, aproape de Gelendjik, pe litoralul Mării Negre, conform autorităților din regiunea Krasnodar.

Oficialii ruși susțin că tragedia ar fi fost provocată de un atac cu dronă, în timp ce imagini apărute pe rețelele sociale surprind momentul în care sistemele antiaeriene deschid focul asupra unei ținte aflate deasupra zonei turistice.

O dronă s-a prăbușit pe o plajă plină de la Marea Neagră

Explozia s-a produs în apropierea plajei, iar guvernatorul Veniamin Kondratiev afirmă că drona ar fi vizat o instalație civilă. Acesta a confirmat moartea a patru persoane, printre care un copil, și rănirea altor 13, inclusiv minori.

Echipaje medicale și specialiști în intervenții de urgență au fost trimise imediat la fața locului, iar victimele au fost transportate la spitale din regiune pentru îngrijiri.

Martorii citați de presa rusă spun că înainte de explozie s-au auzit focuri de armă trase asupra dronei. Înregistrările video publicate online arată oameni care fug sau se adăpostesc după deflagrație, însă autenticitatea acestor imagini nu a fost verificată independent.

Unele publicații locale notează că sirenele de avertizare nu ar fi fost activate înainte de incident, însă autoritățile nu au comentat aceste informații.

4 turiști au murit

Nu este clar dacă plaja a fost ținta atacului. Presa rusă speculează că drona ar fi putut viza baza de odihnă „Rassvet”, aflată în apropiere și aparținând companiei NPO Mașinostroenia, un actor important în industria rusă de rachete. Nu există însă confirmări independente, iar autoritățile ucrainene nu au reacționat.

Incidentul survine pe fondul intensificării atacurilor cu drone între Rusia și Ucraina, care în ultimele luni au vizat atât infrastructură militară și industrială, cât și zone aflate în proximitatea localităților. În multe situații, nu poate fi stabilit dacă victimele sunt rezultatul impactului direct, al interceptării sau al resturilor căzute după neutralizarea dronelor.

Circumstanțele exacte ale exploziei din Arkhipo‑Osipovka sunt în continuare investigate.

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Primele imagini din timpul operațiunii de neutralizare a dronei rusești au fost făcute publice: ”Mereu la datorie”