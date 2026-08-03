Momente de panică, luni dimineață, în municipiul Iași, după ce un salon de înfrumusețare amenajat într-o cameră de cămin a fost cuprins de fum în urma unei explozii urmate de incendiu. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă pagubele materiale sunt însemnate, iar primele concluzii ale anchetatorilor indică faptul că focul ar fi fost provocat intenționat.

Incidentul s-a produs pe bulevardul Nicolae Iorga, după un apel la 112 care anunța o explozie într-un spațiu în care funcționa un salon de înfrumusețare.

Intervenție de urgență a pompierilor

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și două echipaje de prim ajutor calificat. Totodată, a fost solicitat și operatorul rețelei de distribuție a gazelor naturale, pentru a verifica dacă explozia a fost provocată de o eventuală scurgere de gaze.

La sosirea echipajelor, încăperea era plină de fum, însă flăcările nu mai erau vizibile. Pompierii au acționat pentru evacuarea fumului și eliminarea oricărui risc de reaprindere. Din fericire, nu a fost necesară evacuarea altor persoane, iar incidentul nu s-a soldat cu victime.

Anchetatorii exclud o explozie cauzată de gaze

În urma verificărilor efectuate la fața locului, specialiștii au stabilit că zgomotul puternic auzit înaintea incendiului nu a fost provocat de o acumulare de gaze naturale.

Primele cercetări indică faptul că incendiul ar fi fost declanșat după ce un recipient cu combustibil a fost aruncat prin geamul ușii de acces în interiorul salonului. De asemenea, cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea intenționată a focului deschis într-un spațiu închis.

Salonul a fost grav afectat

În urma incendiului, au fost distruse bunurile aflate în interiorul salonului, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Chiar dacă structura de rezistență a încăperii nu a fost afectată, pagubele materiale sunt considerabile.

Cazul a fost preluat de organele de cercetare, care încearcă acum să stabilească cine a provocat incendiul și care a fost motivul gestului. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

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