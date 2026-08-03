Acasă » Știri » Explozie, urmată de un incendiu de proporții la un salon din Iași: pagubele materiale sunt enorme

Explozie, urmată de un incendiu de proporții la un salon din Iași: pagubele materiale sunt enorme

De: Simona Vlad 03/08/2026 | 14:58
Explozie, urmată de un incendiu de proporții la un salon din Iași: pagubele materiale sunt enorme
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Momente de panică, luni dimineață, în municipiul Iași, după ce un salon de înfrumusețare amenajat într-o cameră de cămin a fost cuprins de fum în urma unei explozii urmate de incendiu. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă pagubele materiale sunt însemnate, iar primele concluzii ale anchetatorilor indică faptul că focul ar fi fost provocat intenționat.

Incidentul s-a produs pe bulevardul Nicolae Iorga, după un apel la 112 care anunța o explozie într-un spațiu în care funcționa un salon de înfrumusețare.

Intervenție de urgență a pompierilor

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și două echipaje de prim ajutor calificat. Totodată, a fost solicitat și operatorul rețelei de distribuție a gazelor naturale, pentru a verifica dacă explozia a fost provocată de o eventuală scurgere de gaze.

La sosirea echipajelor, încăperea era plină de fum, însă flăcările nu mai erau vizibile. Pompierii au acționat pentru evacuarea fumului și eliminarea oricărui risc de reaprindere. Din fericire, nu a fost necesară evacuarea altor persoane, iar incidentul nu s-a soldat cu victime.

Anchetatorii exclud o explozie cauzată de gaze

În urma verificărilor efectuate la fața locului, specialiștii au stabilit că zgomotul puternic auzit înaintea incendiului nu a fost provocat de o acumulare de gaze naturale.

Primele cercetări indică faptul că incendiul ar fi fost declanșat după ce un recipient cu combustibil a fost aruncat prin geamul ușii de acces în interiorul salonului. De asemenea, cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea intenționată a focului deschis într-un spațiu închis.

Salonul a fost grav afectat

În urma incendiului, au fost distruse bunurile aflate în interiorul salonului, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Chiar dacă structura de rezistență a încăperii nu a fost afectată, pagubele materiale sunt considerabile.

Cazul a fost preluat de organele de cercetare, care încearcă acum să stabilească cine a provocat incendiul și care a fost motivul gestului. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

CITEȘTE ȘI:

Incendiu pe plaja Zoom din Constanța! O magazie plină de echipamente și două ambarcațiuni s-au făcut scrum

Un bărbat de 54 de ani a murit în incendiile devastatoare din Spania. Era în mașină și vorbea cu soția la telefon

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Produsul premium redus începând de astăzi în LIDL România. Costă doar 20.49 lei, toată săptămâna aceasta
Știri
Produsul premium redus începând de astăzi în LIDL România. Costă doar 20.49 lei, toată săptămâna aceasta
Lucrurile esențiale în cazul unei pene de curent. Mulți români nu le au în casă
Știri
Lucrurile esențiale în cazul unei pene de curent. Mulți români nu le au în casă
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Mediafax
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a fost detonată
Gandul.ro
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil....
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Românii care câștigă peste 20.000 de lei în mână pe lună: În ce domenii lucrează și cum au ajuns la aceste venituri
Adevarul
Românii care câștigă peste 20.000 de lei în mână pe lună: În ce...
„Bulgaria cumpără ziua energie ieftină de la noi și ne-o vinde scump seara”
Digi24
„Bulgaria cumpără ziua energie ieftină de la noi și ne-o vinde scump seara”
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și Pești
Mediafax
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și...
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fiica lui Horia Moculescu, în lacrimi, pe scena Festivalului de la Amara. A cântat „Salcia”: „Am avut mari emoții, tremuram”
Click.ro
Fiica lui Horia Moculescu, în lacrimi, pe scena Festivalului de la Amara. A cântat „Salcia”:...
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la Cernavodă
Digi 24
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la...
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
Digi24
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor.ro
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
go4it.ro
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Descopera.ro
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a fost detonată
Gandul.ro
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Produsul premium redus începând de astăzi în LIDL România. Costă doar 20.49 lei, toată săptămâna ...
Produsul premium redus începând de astăzi în LIDL România. Costă doar 20.49 lei, toată săptămâna aceasta
Test de perspicacitate | Acești doi băieței par identici, dar nu sunt. Descoperiți 3 diferențe în ...
Test de perspicacitate | Acești doi băieței par identici, dar nu sunt. Descoperiți 3 diferențe în 13 secunde!
Marian Grozavu o face praf pe Bianca Dan, după ce fosta concurentă de la Insula Iubirii l-a acuzat ...
Marian Grozavu o face praf pe Bianca Dan, după ce fosta concurentă de la Insula Iubirii l-a acuzat că o terorizează: „Este fake! Dacă știam că se ajunge aici, n-aș fi iertat-o”
Lucrurile esențiale în cazul unei pene de curent. Mulți români nu le au în casă
Lucrurile esențiale în cazul unei pene de curent. Mulți români nu le au în casă
BANCUL ZILEI | Definiția amantei în 2026
BANCUL ZILEI | Definiția amantei în 2026
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Abia acum s-a aflat! „Ăsta este adevărul”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Abia acum s-a aflat! „Ăsta este adevărul”
Vezi toate știrile