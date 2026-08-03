Întreruperile de curent pot apărea oricând, fie din cauza furtunilor, caniculei, unor avarii sau a lucrărilor la rețeaua electrică. De cele mai multe ori sunt remediate rapid, însă câteva ore fără energie pot deveni incomode dacă nu ai pregătite câteva lucruri esențiale.

O pană de curent poate însemna mai mult decât lipsa luminii. Telefonul se poate descărca, alimentele din frigider se pot altera, iar lipsa unei surse de iluminat poate crea probleme, mai ales pe timpul nopții. Din acest motiv, specialiștii recomandă ca fiecare locuință să fie pregătită pentru astfel de situații.

Ce să ai în casă dacă rămâi fără curent câteva ore. Obiectele care îți pot face viața mult mai ușoară

Nu este nevoie de investiții costisitoare. O lanternă cu baterii de rezervă, un power bank încărcat, apă potabilă, câteva alimente care nu necesită gătire sau refrigerare și o trusă de prim ajutor pot face diferența până la reluarea alimentării cu energie. De asemenea, este util să ai la îndemână medicamentele administrate zilnic și câteva numere importante notate pe hârtie, în cazul în care telefonul rămâne fără baterie.

Un alt aspect important este păstrarea alimentelor în siguranță. Specialiștii recomandă să nu deschizi inutil frigiderul sau congelatorul. În aceste condiții, frigiderul poate menține temperatura aproximativ patru ore, iar un congelator plin poate păstra alimentele congelate până la 48 de ore. Dacă întreruperea durează mai mult, produsele perisabile trebuie aruncate, chiar dacă par în regulă.

Imediat după ce se oprește curentul, verifică dacă problema afectează doar locuința sau întreaga zonă. Dacă este o pană generală, folosește lanterne în locul lumânărilor, economisește bateria telefonului și urmărește informațiile transmise de operatorul de distribuție.

Specialiștii atrag atenția și asupra unei greșeli frecvente. Generatoarele pe benzină sau motorină nu trebuie folosite niciodată în interiorul locuinței sau în spații închise, deoarece pot produce intoxicații cu monoxid de carbon. Totodată, după revenirea energiei electrice, este recomandat să nu pornești toate aparatele simultan, pentru a evita eventualele fluctuații de tensiune.

În cele mai multe cazuri, penele de curent sunt rezolvate rapid. Totuși, dacă întreruperea se prelungește și în locuință se află persoane vulnerabile sau dependente de aparatură medicală, este important să contactezi furnizorul de energie sau serviciile de urgență, dacă situația o impune.

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