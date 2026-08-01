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Nu e o glumă! Cât a plătit un român pe factura de curent în Japonia, pentru o lună

De: Anca Chihaie 01/08/2026 | 10:46
Foto: Instagram
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Un român stabilit în Japonia continuă să atragă atenția prin experiențele pe care le împărtășește din viața de zi cu zi. După ce a devenit cunoscut pentru faptul că și-a cumpărat o locuință în Japonia cu doar 10.000 de euro, acesta a dezvăluit acum cât plătește pentru energia electrică.

De această dată, românul a vrut să lămurească una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primește din partea celor care îi urmăresc activitatea în mediul online: cât costă utilitățile în Japonia. În loc să vorbească în termeni generali, acesta a prezentat valoarea facturii la energie electrică aferentă unei luni de consum, oferind astfel o imagine concretă asupra cheltuielilor pe care le are.

Cât a plătit un român pe factura de curent în Japonia

Factura la curent a ajuns la 12.000 de yeni, echivalentul a aproximativ 65 de euro sau aproape 338 de lei, potrivit cursului valutar actual. Consumul înregistrat în aceeași perioadă a fost de peste 380 kWh. Suma i-a surprins pe mulți dintre cei care au urmărit informațiile, mai ales în contextul în care costurile energiei electrice reprezintă un subiect intens dezbătut și în România.

Românul locuiește pe o insulă din Japonia, motiv pentru care valoarea utilităților poate fi diferită față de alte regiuni ale țării. Chiar și așa, exemplul oferă o idee despre nivelul cheltuielilor pe care le presupune traiul într-o locuință din Japonia și despre costurile pe care trebuie să le suporte lunar un proprietar.

„12.000 de yeni a venit factura la curent. Pentru că mulți m-ați întrebat cât costă utilitățile aici, în Japonia, ca să vă faceți o idee, factura a venit 12.000 de yeni pentru 380 și ceva de kWh consumați într-o lună. Asta înseamnă undeva la 60 și ceva de euro. Cam ăsta este costul, cel puțin aici, pe insulă. Nu știu dacă în altă parte, în Japonia, este maiieftin sau mai scump, dar lășați-mi în comentarii cum vi se pare!”, a spus românul.

Interesul românilor pentru viața din Japonia a crescut considerabil în ultimii ani, mai ales datorită diferențelor culturale și economice dintre cele două țări. De la prețurile locuințelor și până la costurile alimentelor, transportului sau utilităților, orice informație legată de traiul în această țară stârnește numeroase reacții în mediul online.

Deși Japonia este percepută de mulți drept una dintre cele mai scumpe țări din lume, exemplele prezentate de român demonstrează că anumite cheltuieli pot fi comparabile cu cele din Europa, în funcție de zonă, de stilul de viață și de nivelul consumului.

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