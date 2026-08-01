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Ce pensie are Cristian Țânțăreanu. Cât primește de la statul român, de fapt

De: Elisa Tîrgovățu 01/08/2026 | 11:13
Ce pensie are Cristian Țânțăreanu. Cât primește de la statul român, de fapt
Ce pensie are Cristian Țânțăreanu, de fapt. „Nepoții au acum mai mulți bani decât mine” / Sursa foto: Social media
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Cristian Țânțăreanu, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, a vorbit despre situația sa financiară actuală și despre pensia pe care o primește după o viață întreagă de muncă.

Deși este asociat cu succesul în afaceri și cu investițiile importante pe care le-a făcut de-a lungul anilor, omul de afaceri spune că veniturile sale lunare nu sunt atât de mari pe cât s-ar putea crede.

Cristian Ţânţăreanu are o pensie în valoare de 5.000 de lei

Țânțăreanu a dezvăluit că pensia sa este de 5.000 de lei pe lună. El a menționat faptul că valoarea acesteia este influențată de deciziile pe care le-a luat în perioada în care a fost angajat. Potrivit declarațiilor sale, încă din anii ’90 a ales să își treacă un salariu minim pe economie. Hotărârea a avut un impact major asupra pensiei pe care o primește astăzi.

„Nepoții au acum mai mulți bani decât mine”, a spus Cristian Țânțăreanu, vorbind despre diferența dintre situația sa financiară actuală și cea a nepoților săi.

Omul de afaceri a precizat că, deși a avut proiecte de succes și a construit un nume important în lumea afacerilor, nu mai deține aceeași putere financiară ca în trecut.

Acesta a explicat că mai există încă datorii importante legate de salonul de evenimente pe care l-a deținut. Situația actuală presupune un echilibru atent între venituri și cheltuieli.

„Mai avem încă 5 milioane de euro datorie la salonul de evenimente. Am rămas cu 30% din acțiuni și cu o rată pe care mi-o pot permite să o plătesc din pensie”, a declarat Cristian Țânțăreanu, pentru click.ro.

Sursa foto: Social media

Afaceristul spune că reușește să își gestioneze cheltuielile lunare. În același timp, Țânțăreanu a explicat că rata pe care o are nu reprezintă o povară imposibil de suportat. Totuși, declarațiile sale arată o imagine diferită față de percepția publică asupra oamenilor care au acumulat avere și notorietate în mediul de afaceri.

Cristian Țânțăreanu a devenit cunoscut în special datorită investițiilor imobiliare și a complexului de agrement din apropierea Capitalei. El a fost considerat timp de mai mulți ani unul dintre cei mai prosperi antreprenori români. Acum, la vârsta pensionării, acesta spune că veniturile sale provin în principal din pensie și din ceea ce a mai rămas din afacerile construite de-a lungul timpului.

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