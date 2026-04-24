Scandal în familia lui Țânțăreanu, cu bătaie și geamuri sparte: „I-a spus că o va distruge”

Paradisul Verde din Corbeanca, locul unde ar trebui să domine nu doar luxul, ci și liniștea, fiind populat de milionari, s-a transformat într-o scenă de război… familial! În centrul scandalului: Dragoș Țânțăreanu, fiul afaceristului Cristian Țânțăreanu, și fosta sa soție, care a cerut ordin de protecție după un episod extrem de violent care s-a terminat cu intervenția Poliției. CANCAN.RO are detalii!

Detalii explozive ies la iveală dintr-un dosar de ordin de protecție care a scos din nou la suprafață tensiunile din familia Țânțăreanu. Deși sunt divorțați din 2014, fosta soție a lui Dragoș Țânțăreanu a rămas vecină cu el în cartierul bogaților și, se pare, nu a mai avut liniște de-atunci.

Se pare că fiul cel mic al milionarului Cristian Țânțăreanu nu s-a împăcat deloc cu ideea divorțului, deși, potrivit informațiilor apărute la acea vreme, acesta ar fi avut o relație paralelă din care au rezultat și doi copii.

Mihaela și-a refăcut viața între timp, situație pe care Dragoș nu a digerat-o și a mers direct la ei acasă și s-a răzbunat printr-un episod extrem de violent.

”Instanţa procedează la interogatoriul reclamantei (n.r. Mihaela) care arată că era acasă, la etaj, a auzit o bătaie ușoară în ușă și a crezut că este tatăl ei. Actualul partener a coborât să descuie ușa și la un moment dat partenerul a urcat la etaj lovit la ochi în zona tâmplei, spunându-i că a venit Dragoș la ușă și că i-a trântit motocicleta. Toată povestea asta a fost văzută de vecinul care locuiește lângă ei și care a surprins chiar momentul în care pârâtul a trântit motorul și a fugit. În tot timpul ăsta ea a fost sus, n-a știut absolut nimic până la momentul în care partenerul s-a întors prin de sânge și a intrat în stare de șoc, nu a mai trăit astfel de lucruri până în ziua de atunci”.

Instinctiv a coborât jos și a încuiat ușa pentru a nu intra peste ei în casă, iar după câteva minute Dragoș Țânțăreanu s-ar fi întors și a început să bată în ușă cu pumnii și cu picioarele, să le adreseze înjurii și să-l provoace pe actualul partener să iasă afară. Mihaela a încercat să nu-l lase, dar în acel moment fostul soț a spart unul dintre geamuri.

”Menționează faptul că pârâtul și actualul soț nu se cunosc personal și arată că de când a început această relație el a avut problemă, apreciază ca fiind o frustrare, i-a amenințat de-a lungul anilor, iar ultima amenințare a fost în această convorbire de pe 11 octombrie când a sunat-o și i-a zis că ea nu are ce să căuta în Paradisul #####, că va face tot posibilul să o dea afară”, a povestit fosta lui soție.

Fosta soție a lui Țânțăreanu Jr. acuză ani de abuzuri și amenințări

Amenințările lui Dragoș au continuat și la adresa ei, nu doar a partenerului.

”I-a adresat injurii inclusiv ei, a făcut-o parazit, i-a spus că o va omorî și că o va distruge. Partenerul ei era la etaj și suna deja la poliție. Spune că sunt divorțați din anul 2012, relația lor a fost tensionată de la bun început, în perioada imediată când s-au despărțit și pârâtul a plecat de acasă a început să o amenințe că o dă afară din casă și că îi ia copiii”.

Odată cu acest episod șocant, Mihaela a recunoscut în fața instanței că inclusiv ea a fost victima agresiunilor, dar a menținut aparențele din dorința de a nu afecta imaginea familiei Țânțăreanu, dar și de… consecințe!

”De-a lungul timpului au fost multe alte episoade de agresivitate verbală până la cea fizică și nu a făcut niciodată sesizare deoarece a încercat să-și protejeze familia, de teama expunerii și a scandalului mediatic, având în vedere că tatăl lui este o persoană publică și de frica consecințelor, pentru că este un om nefiresc de orgolios, agresiv și violent care ar putea să-i facă rău. Pârâtul este o persoană cu fluctuații de dispoziție, ea a încercat să tempereze lucrurile de teama lui iar copiii pot confirma. Ii este teamă de el să nu o lovească și ii este teamă de scandal, fiind abuzată de a lungul anilor emoțional, punctat și cu violențe fizice”, a explicat Mihaela în fața instanței.

De cealaltă parte, Dragoș Țânțăreanu spune că nu el a fost cel care a pornit agresiunea acum, ci că a fost vorba de o confruntare directă între bărbați, declanșată în momentul în care a ajuns la locuință.

”Altercația nu a vizat-o în niciun fel pe pretinsa victimă din prezenta cauză, altercația a fost cu actualul concubin al acesteia, la inițiativa actualului concubin”, a spus avocatul lui Dragoș.

Deși scandalul a fost cât se poate de real, cu geamuri sparte și acuzații grave, judecătorii au considerat că Mihaela nu a fost, în mod direct, ținta violenței. Practic, instanța a tras concluzia că episodul a fost mai degrabă o confruntare între doi bărbați, nu un atac asupra ei, iar teama invocată nu a putut fi demonstrată suficient de clar. În lipsa unor dovezi că viața sau integritatea ei erau în pericol iminent, cererea de ordin de protecție a fost respinsă, iar ironia situației este că, după tot scandalul, femeia a rămas și cu o notă de plată usturătoare: aproximativ 16.000 de lei cheltuieli de judecată către fostul soț.

Citește și: Mega-scandal în buricul Bucureștiului! I-a scuipat soția în parcare și… Un cunoscut avocat l-a bătut pe excentricul milionar Nicorescu