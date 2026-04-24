Scandal în familia lui Țânțăreanu, cu bătaie și geamuri sparte: „I-a spus că o va distruge”

De: Keva Iosif 24/04/2026 | 22:30
Scandal în familia lui Țânțăreanu, cu bătaie și geamuri sparte: „I-a spus că o va distruge”

Paradisul Verde din Corbeanca, locul unde ar trebui să domine nu doar luxul, ci și liniștea, fiind populat de milionari, s-a transformat într-o scenă de război… familial! În centrul scandalului: Dragoș Țânțăreanu, fiul afaceristului Cristian Țânțăreanu, și fosta sa soție, care a cerut ordin de protecție după un episod extrem de violent care s-a terminat cu intervenția Poliției. CANCAN.RO are detalii!

Detalii explozive ies la iveală dintr-un dosar de ordin de protecție care a scos din nou la suprafață tensiunile din familia Țânțăreanu. Deși sunt divorțați din 2014, fosta soție a lui Dragoș Țânțăreanu a rămas vecină cu el în cartierul bogaților și, se pare, nu a mai avut liniște de-atunci.

Se pare că fiul cel mic al milionarului Cristian Țânțăreanu nu s-a împăcat deloc cu ideea divorțului, deși, potrivit informațiilor apărute la acea vreme, acesta ar fi avut o relație paralelă din care au rezultat și doi copii.

Mihaela și-a refăcut viața între timp, situație pe care Dragoș nu a digerat-o și a mers direct la ei acasă și s-a răzbunat printr-un episod extrem de violent.

”Instanţa procedează la interogatoriul reclamantei (n.r. Mihaela) care arată că era acasă, la etaj, a auzit o bătaie ușoară în ușă și a crezut că este tatăl ei. Actualul partener a coborât să descuie ușa și la un moment dat partenerul a urcat la etaj lovit la ochi în zona tâmplei, spunându-i că a venit Dragoș la ușă și că i-a trântit motocicleta. Toată povestea asta a fost văzută de vecinul care locuiește lângă ei și care a surprins chiar momentul în care pârâtul a trântit motorul și a fugit. În tot timpul ăsta ea a fost sus, n-a știut absolut nimic până la momentul în care partenerul s-a întors prin de sânge și a intrat în stare de șoc, nu a mai trăit astfel de lucruri până în ziua de atunci”.

Dragoș Țânțăreanu este fiul cel mic a lui Cristian Țânțăreanu

Instinctiv a coborât jos și a încuiat ușa pentru a nu intra peste ei în casă, iar după câteva minute Dragoș Țânțăreanu s-ar fi întors și a început să bată în ușă cu pumnii și cu picioarele, să le adreseze înjurii și să-l provoace pe actualul partener să iasă afară. Mihaela a încercat să nu-l lase, dar în acel moment fostul soț a spart unul dintre geamuri.

”Menționează faptul că pârâtul și actualul soț nu se cunosc personal și arată că de când a început această relație el a avut problemă, apreciază ca fiind o frustrare, i-a amenințat de-a lungul anilor, iar ultima amenințare a fost în această convorbire de pe 11 octombrie când a sunat-o și i-a zis că ea nu are ce să căuta în Paradisul #####, că va face tot posibilul să o dea afară”, a povestit fosta lui soție.

Fosta soție a lui Țânțăreanu Jr. acuză ani de abuzuri și amenințări

Amenințările lui Dragoș au continuat și la adresa ei, nu doar a partenerului.

”I-a adresat injurii inclusiv ei, a făcut-o parazit, i-a spus că o va omorî și că o va distruge. Partenerul ei era la etaj și suna deja la poliție. Spune că sunt divorțați din anul 2012, relația lor a fost tensionată de la bun început, în perioada imediată când s-au despărțit și pârâtul a plecat de acasă a început să o amenințe că o dă afară din casă și că îi ia copiii”.

Odată cu acest episod șocant, Mihaela a recunoscut în fața instanței că inclusiv ea a fost victima agresiunilor, dar a menținut aparențele din dorința de a nu afecta imaginea familiei Țânțăreanu, dar și de… consecințe!

”De-a lungul timpului au fost multe alte episoade de agresivitate verbală până la cea fizică și nu a făcut niciodată sesizare deoarece a încercat să-și protejeze familia, de teama expunerii și a scandalului mediatic, având în vedere că tatăl lui este o persoană publică și de frica consecințelor, pentru că este un om nefiresc de orgolios, agresiv și violent care ar putea să-i facă rău. Pârâtul este o persoană cu fluctuații de dispoziție, ea a încercat să tempereze lucrurile de teama lui iar copiii pot confirma. Ii este teamă de el să nu o lovească și ii este teamă de scandal, fiind abuzată de a lungul anilor emoțional, punctat și cu violențe fizice”, a explicat Mihaela în fața instanței.

De cealaltă parte, Dragoș Țânțăreanu spune că nu el a fost cel care a pornit agresiunea acum, ci că a fost vorba de o confruntare directă între bărbați, declanșată în momentul în care a ajuns la locuință.

”Altercația nu a vizat-o în niciun fel pe pretinsa victimă din prezenta cauză, altercația a fost cu actualul concubin al acesteia, la inițiativa actualului concubin”, a spus avocatul lui Dragoș.

Deși scandalul a fost cât se poate de real, cu geamuri sparte și acuzații grave, judecătorii au considerat că Mihaela nu a fost, în mod direct, ținta violenței. Practic, instanța a tras concluzia că episodul a fost mai degrabă o confruntare între doi bărbați, nu un atac asupra ei, iar teama invocată nu a putut fi demonstrată suficient de clar. În lipsa unor dovezi că viața sau integritatea ei erau în pericol iminent, cererea de ordin de protecție a fost respinsă, iar ironia situației este că, după tot scandalul, femeia a rămas și cu o notă de plată usturătoare: aproximativ 16.000 de lei cheltuieli de judecată către fostul soț.

Citește și: Mega-scandal în buricul Bucureștiului! I-a scuipat soția în parcare și… Un cunoscut avocat l-a bătut pe excentricul milionar Nicorescu

Iți recomandăm
Valentin Sanfira a pus ochii pe o nouă „bijuterie”. Schimbări pe bandă rulantă după divorțul de Codruța Filip
Exclusiv
Valentin Sanfira a pus ochii pe o nouă „bijuterie”. Schimbări pe bandă rulantă după divorțul de Codruța Filip
Fostul soț a iertat-o pe Ruxandra Luca. Dragostea învinge în celebrul caz al zbenguielii de pe bancheta din spate
Exclusiv
Fostul soț a iertat-o pe Ruxandra Luca. Dragostea învinge în celebrul caz al zbenguielii de pe bancheta din…
Ce sunt, de fapt, cuburile-concentrat pentru supă și de ce mulți experți spun că sunt nesănătoase
Mediafax
Ce sunt, de fapt, cuburile-concentrat pentru supă și de ce mulți experți spun...
Avertismentul sumbru al lui Tusk care a șocat întreaga Europă. Rusia ar putea ataca un stat NATO „în câteva luni”
Gandul.ro
Avertismentul sumbru al lui Tusk care a șocat întreaga Europă. Rusia ar putea...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a schimbat destinul cultural al continentului
Adevarul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu...
O comoară dacică a fost descoperită din întâmplare în Botoșani
Digi24
O comoară dacică a fost descoperită din întâmplare în Botoșani
Încă două trasee de tramvai din Capitală vor fi modificate
Mediafax
Încă două trasee de tramvai din Capitală vor fi modificate
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și mulți nu ar recunoaște-o acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop 24-30 aprilie. Taurii au noroc în carieră și pe plan sentimental, pe Raci îi așteaptă zile de foc, probleme pentru Fecioare
Click.ro
Horoscop 24-30 aprilie. Taurii au noroc în carieră și pe plan sentimental, pe Raci îi...
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
Digi 24
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
Digi24
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați...
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru...
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Glaser, surprinsă de cadoul lui DiCaprio după „atacul” de la Globurile de Aur
go4it.ro
Glaser, surprinsă de cadoul lui DiCaprio după „atacul” de la Globurile de Aur
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții când se întorc pe Pământ
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții când se întorc pe Pământ
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Avertismentul sumbru al lui Tusk care a șocat întreaga Europă. Rusia ar putea ataca un stat NATO „în câteva luni”
Gandul.ro
Avertismentul sumbru al lui Tusk care a șocat întreaga Europă. Rusia ar putea ataca un...
