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David Popovici a făcut furori! Ipostaza inedită în care a apărut campionul: „Ne-am lămurit”

De: Alina Drăgan 12/06/2026 | 23:30
David Popovici a făcut furori! Ipostaza inedită în care a apărut campionul: „Ne-am lămurit”
Ipostaza inedită în care a apărut David Popovici /Foto: Instagram
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David Popovici și-a surprins fanii din mediul online. Recent, acesta a apărut într-o ipostază inedită, care a făcut deliciul fanilor. Sportivul a uitat de bazinul de înot, iar de data aceasta și-a făcut de cap pe terenul de fotbal. Cât de priceput este David Popovici la jocul cu mingea? A spus-o chiar el.

Campion olimpic, multiplu campion mondial și european, David Popovici este recunoscut la nivel global drept unul dintre cei mai rapizi sportivi din istorie în probele de stil liber. Înotătorul are performanțe remarcabile și domină competițiile internaționale în probele de 100 metri liber și 200 metri liber. Însă, recent, a arătat că nu se dă în spate nici când vine vorba despre un meci de fotbal.

Ipostaza inedită în care a apărut David Popovici

Chiar dacă este obișnuit să își petreacă mare parte din timp în bazinul de înot, David Popovici a demonstrat că se descurcă și pe terenul de fotbal. Recent, campionul român a profitat de câteva momente de relaxare și a schimbat costumul de baie cu echipamentul sportiv, pentru o partidă amicală alături de mai mulți colegi înotători.

David Popovici și colegii săi au lăsat pentru câteva ore departe antrenamentele solicitante și s-au bucurat de o partidă de fotbal. Deși performanțele sale sunt legate de înot, David Popovici pare că nu refuză nicio provocare când vine vorba de sport. A jucat un meci intens, iar la final a tras concluzia: nu este făcut pentru acest sport.

David Popovici a împărtășit și cu fanii din mediul online experiența și a publicat o fotografie alături de coechipierii săi.

„Ne-am lămurit, nu ne apucăm de fotbal. Cel puțin la poze ne pricepem”, a fost comentariul alături de care sportivul a însoțit fotografia de pe teren.

Ipostaza inedită în care a apărut David Popovici /Foto: Instagram

Fanii lui David Popovici au fost entuziasmați să îl vadă într-o astfel de ipostază, iar reacțiile au apărut imediat. De asemenea, și fanele sportivului au apreciat imaginea, bucurându-se de faptul că înotătorii au renunțat la tricouri pentru poza de după meci.

„Oare sunt singura care a mărit poza în toate direcțiile?”; „Așa se întâmplă cu peștii când ies din apă, poate vă merge mai bine la polo pe apă? Mult succes în continuare campionule”; „Fotbal nu, dar apucați-vă de poze”; „Ce mi-au văzut ochii azi”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor din mediul online.

 

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