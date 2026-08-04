Încă un oraș din România reduce iluminatul stradal cu 50%. Măsuri de economisire a energiei

Luni, 3 august, premierul interimar, Ilie Bolojan, a cerut ajutorul populației pentru reducerea consumului de energie. Localitățile și orașele din țară s-au conformat, astfel că Constanța a fost primul municipiu care a limitat iluminatul stradal. Acum, încă un oraș a adoptat măsura.

În contextul actual din România, consumul de energie electrică trebuie redus considerabil. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a făcut apel la populație, astfel că mai multe localități din țară s-au conformat măsurii impuse.

După ce Constanța a luat decizia de a limita iluminatul stradal cu 50%, acum Primăria Aradului a anunțat marți, 4 august, că va reduce intensitatea iluminatului public pe străzile unde tehnologia permite acest lucru.

Încă un oraș din România reduce iluminatul stradal cu 50%

Marți, 4 august, oficialii orașului Arad au transmis prin intermediul unui comunicat de presă că au luat decizia de a reduce intensitatea iluminatului public de pe străzi. Acest lucru nu se va întâmpla în toate zonele municipiului, ci doar pe străzile în care tehnologia permite asta.

Începând de astăzi, Primăria municipiului Arad dispune două prime măsuri de economisire a energiei electrice, menite să reducă presiunea asupra rețelei și să optimizeze consumul de resurse la nivel local. Decizia vine în contextul dificultăților energetice înregistrate la nivel național și vizează în primă fază sectorul iluminatului public și arhitectural din oraș. Astfel, se va opri temporar iluminatul public arhitectural și se va diminua cu 50% intensitatea iluminatului pe arterele unde infrastructura tehnică permite reducerea fluxului luminos, a transmis viceprimarul Lazăr Faur, prin intermediul unui comunicat de presă, potrivit Agerpres.

De asemenea, înainte ca municipalitatea să ia această hotărâre, Tribunalul Arad a anunțat că va suspenda iluminatul arhitectural pentru Palatul Justiției. Ulterior, prefectul județului, Mihai Pașca, a făcut un apel către instituții pentru a lua măsuri similare.

În contextul necesității utilizării responsabile a resurselor energetice și al efortului comun de reducere a consumului de energie electrică, adresez un apel către toate instituțiile publice, autoritățile administrației publice locale, operatorii economici și cetățenii județului pentru adoptarea unor măsuri voluntare de eficientizare a consumului de energie, a spus Mihai Pașca.

Iașiul reduce de asemenea iluminatul stradal

Pe lângă Constanța și Arad, Primăria orașului Iași a anunțat luni seara că în urma unei ședințe a Consiliului Local pentru Situații de Urgență, au decis să reducă cu 50% până la 70% iluminatul public, acolo unde este posibil. În alte condiții, „pentru restul reţelei se vor face deconectări de fază”.

Nu se opreşte iluminatul complet, ci se scad consumul şi intensitatea luminoasă, a transmis Primăria Iași.

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