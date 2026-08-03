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Jumătate dintre becurile stradale vor fi stinse! Orașul care limitează consumul de energie

De: Denisa Crăciun 03/08/2026 | 20:28
Jumătate dintre becurile stradale vor fi stinse! Orașul care limitează consumul de energie
Constanța reduce consumul de energie electrică / Sursa foto: Shutterstock
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Premierul interimar, Ilie Bolojan, a făcut apel la populație pentru a reduce consumul de energie electrică. Printre primele orașe care s-au conformat măsurii se numără Constanța. Primarul și autoritățile locale au făcut anunțul în urmă cu ceva timp prin intermediul unui comunicat de presă.

În această perioadă, România se află în stare de alertă, din cauza situației critice a debitului Dunării. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a transmis luni, 3 august, prin intermediul unei conferințe de presă că solicită ajutorul populației pentru a avea o „producție maximă”.

Din acest motiv, locuitorii ar trebui să reducă consumul de energie electrică în intervalul orar 20:00 – 23:00. Orașul Constanța s-a conformat, astfel că iluminatul public va fi limitat la 50%.

Constanța reduce consumul de energie electrică

În orașul Constanța, autoritățile locale au adoptat o serie de măsuri pentru a contribui la reducerea consumului de energie electrică, dar și pentru echilibrarea sistemului energetic. Așadar, în următoarea perioadă, iluminatul public va fi limitat la 50%, iar autobuzele electrice vor fi alimentate după ora 23:00, potrivit primăriei.

Constanța se alătură efortului naţional pentru reducerea consumului de energie. Astfel, în perioada următoare, intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% pe bulevardele şi străzile reabilitate. Pe bulevardele care nu au beneficiat încă de lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public vor funcţiona două dintre cele trei faze existente. De asemenea, pentru evitarea consumului suplimentar în intervalele de vârf, toate autobuzele electrice din flota CT BUS vor fi alimentate după ora 23:00, arată comunicatul transmis de Primăria Constanța.

De asemenea, măsurile adoptate vor fi temporare, însă au mai subliniat că solicită ajutorul localnicilor. Oficialii le cer acestora să folosească energia electrică responsabil și să evite consumul care nu este necesar.

Prin aceste acţiuni, municipiul Constanța se alătură celorlalte oraşe şi instituţii publice care contribuie, prin măsuri concrete de eficientizare, la reducerea presiunii asupra sistemului energetic naţional. Facem apel şi la constănţeni să utilizeze responsabil energia electrică şi să evite, pe cât posibil, consumurile care nu sunt necesare, în special în intervalele cu cerere ridicată. Fiecare gest contează, iar printr-un efort comun putem contribui la folosirea eficientă a resurselor şi la menţinerea echilibrului sistemului energetic, mai menționează comunicatul.

VEZI ȘI: Facturile la curent, în pericol să explodeze. Avertismentul transmis de Ilie Bolojan

Apa potabilă, folosită doar pentru strictul necesar. Avertismentul transmis populației

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