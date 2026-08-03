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Români revoltați după vacanța all-inclusive în Bulgaria: „Primești amendă dacă lași mâncare în farfurie”

De: Simona Vlad 03/08/2026 | 19:17
Români revoltați după vacanța all-inclusive în Bulgaria: „Primești amendă dacă lași mâncare în farfurie”
Stațiunea Albena din Bulgaria/ Sursa foto: Profimedia
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Bulgaria rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor în sezonul estival. Totuși, nu toate experiențele turiștilor sunt unele plăcute. O recenzie publicată pe grupul de Facebook „Forum Bulgaria” a stârnit numeroase reacții. Un român a povestit ce l-a nemulțumit într-un hotel de lux, în regim all-inclusive.

Autorul recenziei susține că meniul a fost aproape identic pe întreaga durată a sejurului. De asemenea, acesta a criticat curățenia și organizarea hotelului.

„Mâncarea oribilă, șapte zile aceeași mâncare. Cartofi prăjiți, cartofi fierți, cartofi la cuptor, cartofi cu sos, paste roșii și paste albe. Piscina exterioară era plină de nisip. Mizerie peste tot. Șezlongurile erau ocupate cu prosoape. La baruri era foarte puțin personal și așteptai aproximativ 20 de minute pentru o băutură. Pe plajă, șezlongurile costau 15 euro pe zi. Lifturile erau mereu ocupate. Primeai amendă dacă lăsai mâncare în farfurie. Personalul de la recepție nici măcar nu vorbea engleză. Cafeaua era apă neagră”, a scris turistul.

Ce spun alți români despre „amenda” pentru mâncarea rămasă

Cel mai comentat aspect a fost presupusa amendă pentru turiștii care lasă mâncare în farfurie. Mai mulți români au explicat că regula există, însă aplicarea ei diferă.

„Este afișat că primești amendă dacă lași mâncare în farfurie, dar nu îți dă nimeni amendă. Și eu am luat sarmale și ardei umplut. Nu am putut să îi mănânc din cauza condimentelor. Nu mi-a dat nimeni amendă”, a scris un turist.

Un alt internaut a povestit că personalul hotelului atrage atenția clienților.

„Nu știu dacă a primit cineva amendă. Vine un domn foarte arțăgos la masă și îți pune un pliant. Așa a fost în 2024.”

Nu toți românii au criticat măsura. Unii consideră că sancționarea risipei alimentare este justificată.

„Asta cu amenda mi se pare de bun-simț și ar trebui să existe la toate hotelurile all-inclusive.”

Un alt utilizator a scris:

„Fiecare știe cât poate mânca. Nu cred că te amendează pentru o felie de salam rămasă. Dacă umpli farfuria și mănânci doar jumătate, sancțiunea mi se pare justificată.”

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