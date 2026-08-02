Acasă » Știri » România, pe locul 3 în Europa la decesele din accidente rutiere. Doar două țări stau mai rău

România, pe locul 3 în Europa la decesele din accidente rutiere. Doar două țări stau mai rău

De: Daniel Matei 03/08/2026 | 00:50
România, pe locul 3 în Europa la decesele din accidente rutiere. Doar două țări stau mai rău
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România continuă să se numere printre țările europene cu cele mai multe decese în accidente rutiere. Un nou clasament realizat pe baza celor mai recente date europene arată că țara noastră ocupă locul al treilea în Europa în ceea ce privește mortalitatea rutieră raportată la populație.

Potrivit Euronews, România se află pe locul al treilea în Europa după numărul de persoane decedate în accidente rutiere raportat la un milion de locuitori, fiind depășită doar de Serbia și Bulgaria.

Clasamentul a fost realizat folosind cele mai recente date disponibile privind mortalitatea rutieră în statele europene și compară numărul de persoane care și-au pierdut viața în accidente de circulație raportat la populația fiecărei țări.

România ocupă locul 3 în Europa la mortalitatea rutieră

Conform datelor citate de Euronews, Serbia ocupă primul loc, cu 74 de decese la un milion de locuitori, urmată de Bulgaria, cu 71 de decese la un milion de locuitori.

Cu 68 de decese la un milion de locuitori, România se situează cu mult peste media Uniunii Europene, care este de aproximativ 44 de decese la un milion de locuitori.

În clasamentul celor mai periculoase țări pentru șoferi și participanții la trafic mai apar Croația, Letonia, Grecia și Portugalia, state în care rata accidentelor mortale rămâne ridicată comparativ cu restul continentului.

Unde este cel mai sigur să conduci

La polul opus se află statele nordice, care continuă să înregistreze cele mai bune rezultate în ceea ce privește siguranța rutieră.

Norvegia și Suedia ocupă primele poziții în clasamentul celor mai sigure țări, fiecare cu 19 decese la un milion de locuitori. Acestea sunt urmate de Malta, Danemarca și Elveția, unde numărul accidentelor mortale este semnificativ mai redus decât media europeană.

Potrivit specialiștilor citați de Euronews, diferențele dintre state sunt influențate de mai mulți factori, printre care calitatea infrastructurii rutiere, respectarea limitelor de viteză, controalele efectuate de autorități, nivelul de educație rutieră și starea parcului auto.

De ce România rămâne în top

Deși în ultimii ani numărul accidentelor mortale a început să scadă în multe state europene, România continuă să se confrunte cu probleme importante în ceea ce privește siguranța pe șosele.

Experții atrag atenția că viteza excesivă, depășirile periculoase, infrastructura insuficient dezvoltată și nerespectarea regulilor de circulație se numără printre principalele cauze ale accidentelor grave.

Comisia Europeană și autoritățile naționale și-au propus reducerea semnificativă a numărului de victime până la sfârșitul acestui deceniu, însă datele arată că unele state, inclusiv România, mai au un drum lung până la atingerea obiectivelor privind siguranța rutieră.

CITEȘTE ȘI:

Ion Chilom, un român pe care familia îl credea mort, s-a întors în țară după 44 de ani. Poveste uluitoare!

Bulgaria versus Turcia. Unde merită să mergi dacă ai un buget limitat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Lovitură în timpul primei sarcini pentru celebra vedetă. Diagnosticul care a speriat-o: „Aproape că am plâns”
Știri
Lovitură în timpul primei sarcini pentru celebra vedetă. Diagnosticul care a speriat-o: „Aproape că am plâns”
Nirmal Purja și-a găsit sfârșitul la peste 6500 de metri altitudine. Ultimul mesaj pe care l-a transmis, înainte să moară într-o avalanșă
Știri
Nirmal Purja și-a găsit sfârșitul la peste 6500 de metri altitudine. Ultimul mesaj pe care l-a transmis, înainte…
Cei mai cool câini din lume! Au cucerit valurile la Campionatul Mondial de Surf
Mediafax
Cei mai cool câini din lume! Au cucerit valurile la Campionatul Mondial de...
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a fost ținta
Gandul.ro
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca
Adevarul
Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane de ani
Digi24
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu...
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și Pești
Mediafax
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și...
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cătălin Botezatu, reacție fermă după acuzațiile lui Eli Lăslean: „Acolo unde există dovezi, vorbește legea”
Click.ro
Cătălin Botezatu, reacție fermă după acuzațiile lui Eli Lăslean: „Acolo unde există dovezi, vorbește legea”
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6 pentru KGB și a fugit în URSS
Digi 24
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6...
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de zeci de ani cu un amfiteatru roman fals
Digi24
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de...
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
Promotor.ro
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Descopera.ro
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a fost ținta
Gandul.ro
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a fost ținta
Tags:
ULTIMA ORĂ
Lovitură în timpul primei sarcini pentru celebra vedetă. Diagnosticul care a speriat-o: „Aproape ...
Lovitură în timpul primei sarcini pentru celebra vedetă. Diagnosticul care a speriat-o: „Aproape că am plâns”
Nirmal Purja și-a găsit sfârșitul la peste 6500 de metri altitudine. Ultimul mesaj pe care l-a transmis, ...
Nirmal Purja și-a găsit sfârșitul la peste 6500 de metri altitudine. Ultimul mesaj pe care l-a transmis, înainte să moară într-o avalanșă
O berărie din SUA care a promis că le va oferi bere gratuită clienților în ziua în care Donald ...
O berărie din SUA care a promis că le va oferi bere gratuită clienților în ziua în care Donald Trump va muri a rămas fără autorizație
Cum o cheamă pe Emily Burghelea, de fapt. Ce scrie în buletinul fostei asistente TV
Cum o cheamă pe Emily Burghelea, de fapt. Ce scrie în buletinul fostei asistente TV
Destinația din Europa unde o cafea costă doar 1,49 euro. Turiștii sunt în delir!
Destinația din Europa unde o cafea costă doar 1,49 euro. Turiștii sunt în delir!
Noah Kahan îl critică pe Donald Trump după ce Casa Albă i-a folosit o piesă fără acord: „Nu ...
Noah Kahan îl critică pe Donald Trump după ce Casa Albă i-a folosit o piesă fără acord: „Nu aș aproba niciodată asta”
Vezi toate știrile