România continuă să se numere printre țările europene cu cele mai multe decese în accidente rutiere. Un nou clasament realizat pe baza celor mai recente date europene arată că țara noastră ocupă locul al treilea în Europa în ceea ce privește mortalitatea rutieră raportată la populație.

Potrivit Euronews, România se află pe locul al treilea în Europa după numărul de persoane decedate în accidente rutiere raportat la un milion de locuitori, fiind depășită doar de Serbia și Bulgaria.

Clasamentul a fost realizat folosind cele mai recente date disponibile privind mortalitatea rutieră în statele europene și compară numărul de persoane care și-au pierdut viața în accidente de circulație raportat la populația fiecărei țări.

România ocupă locul 3 în Europa la mortalitatea rutieră

Conform datelor citate de Euronews, Serbia ocupă primul loc, cu 74 de decese la un milion de locuitori, urmată de Bulgaria, cu 71 de decese la un milion de locuitori.

Cu 68 de decese la un milion de locuitori, România se situează cu mult peste media Uniunii Europene, care este de aproximativ 44 de decese la un milion de locuitori.

În clasamentul celor mai periculoase țări pentru șoferi și participanții la trafic mai apar Croația, Letonia, Grecia și Portugalia, state în care rata accidentelor mortale rămâne ridicată comparativ cu restul continentului.

Unde este cel mai sigur să conduci

La polul opus se află statele nordice, care continuă să înregistreze cele mai bune rezultate în ceea ce privește siguranța rutieră.

Norvegia și Suedia ocupă primele poziții în clasamentul celor mai sigure țări, fiecare cu 19 decese la un milion de locuitori. Acestea sunt urmate de Malta, Danemarca și Elveția, unde numărul accidentelor mortale este semnificativ mai redus decât media europeană.

Potrivit specialiștilor citați de Euronews, diferențele dintre state sunt influențate de mai mulți factori, printre care calitatea infrastructurii rutiere, respectarea limitelor de viteză, controalele efectuate de autorități, nivelul de educație rutieră și starea parcului auto.

De ce România rămâne în top

Deși în ultimii ani numărul accidentelor mortale a început să scadă în multe state europene, România continuă să se confrunte cu probleme importante în ceea ce privește siguranța pe șosele.

Experții atrag atenția că viteza excesivă, depășirile periculoase, infrastructura insuficient dezvoltată și nerespectarea regulilor de circulație se numără printre principalele cauze ale accidentelor grave.

Comisia Europeană și autoritățile naționale și-au propus reducerea semnificativă a numărului de victime până la sfârșitul acestui deceniu, însă datele arată că unele state, inclusiv România, mai au un drum lung până la atingerea obiectivelor privind siguranța rutieră.

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