Lovitură în timpul primei sarcini pentru celebra vedetă. Diagnosticul care a speriat-o: „Aproape că am plâns”

Alex Cooper, gazda celebrului podcast Call Her Daddy, a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile experiențe din timpul primei sale sarcini. Vedeta în vârstă de 31 de ani a dezvăluit că a fost diagnosticată cu diabet gestațional și a recunoscut că vestea a afectat-o profund, deși medicii i-au explicat că afecțiunea poate apărea la orice femeie însărcinată.

„Aproape că am plâns”

Alex Cooper a mărturisit pe pagina ei de Instagram că diagnosticul a fost unul dintre cele mai emoționante momente din sarcină.

„Nu o să plâng pe internet, pentru că nu am plâns niciodată pe internet, dar când vă spun că aproape am făcut-o… Am fost diagnosticată cu diabet gestațional”, a spus ea.

Vedeta a explicat că această afecțiune apare atunci când hormonii produși de placentă determină rezistență la insulină, ceea ce înseamnă că pancreasul nu mai poate produce suficientă insulină pentru a menține glicemia în limite normale.

„Oricine poate face diabet gestațional”

Alex Cooper, care a anunțat în luna mai că așteaptă primul copil împreună cu soțul ei, Matt Kaplan, spune că diagnosticul a surprins-o complet.

Medicii i-au explicat însă că diabetul gestațional nu ține neapărat de greutatea corporală, alimentație sau nivelul de activitate fizică.

„Mi s-a spus că oricine poate face această afecțiune, indiferent de greutatea anterioară, de dietă sau de nivelul de fitness. Literalmente oricine este predispus”, a povestit ea.

Influencerița recunoaște că, imediat după diagnostic, s-a învinovățit.

„În primele zile am fost foarte dură cu mine. M-am simțit extrem de izolată. Chiar dacă familia mea, soțul meu și toți cei apropiați au fost alături de mine, aveam senzația că sunt singură pe o insulă”, a mărturisit Cooper.

„Tot ce îmi doream era ca bebelușul să fie sănătos”

Alex spune că vestea a fost cu atât mai greu de acceptat cu cât sarcina vine deja cu numeroase schimbări emoționale.

„În timpul sarcinii treci deja prin atât de multe din punct de vedere emoțional. Au existat foarte multe momente minunate și mă simt binecuvântată, dar este mult de dus. Primul meu gând a fost: «Doamne, vreau doar ca bebelușul meu să fie bine și sănătos și voi face orice este nevoie»”, a explicat ea.

După diagnostic, vedeta și-a modificat rutina zilnică pentru a pune pe primul loc sănătatea ei și a copilului.

Totuși, ea spune că medicii au avertizat-o că, în cazul diabetului gestațional, alimentația sănătoasă și mișcarea nu sunt întotdeauna suficiente.

„Nu este vorba doar despre alimentație sănătoasă și exerciții fizice. Poți face toate aceste lucruri și tot să nu fie suficient. Ca femeie care deja își protejează copilul, este frustrant să auzi că poți face tot ce ține de tine și totuși să ai nevoie de tratament medicamentos”, a spus Cooper.

Sprijinul altor mame a ajutat-o să treacă peste teamă

Alex Cooper a povestit că, după primele momente de panică, a început să caute informații și experiențele altor femei diagnosticate cu diabet gestațional.

A avut numeroase întrebări despre alimentație, despre posibilitatea de a rămâne cu diabet și după naștere și despre faptul că planul de naștere ar putea fi modificat din cauza diagnosticului.

În cele din urmă, poveștile altor mame au ajutat-o să privească situația cu mai mult optimism.

„Acesta a fost cel mai mare ajutor până acum. Este un sentiment foarte greu, dar încerc să nu mă las învinsă. Toată lumea îmi spune că acum nu trebuie să atrag energie negativă. Trebuie doar să îi transmit copilului meu liniște, iubire și gânduri pozitive, iar asta este ceea ce voi face”, a încheiat ea.

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