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Raluca Drăgoi, mamă pentru a doua oară! Artista a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă

De: Emanuela Cristescu 02/08/2026 | 09:57
Raluca Drăgoi, mamă pentru a doua oară! Artista a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă
Raluca Drăgoi a publicat primele imagini cu fetița ei! Mesajul care i-a emoționat pe fani: „Ce aș putea să îți mai cer, Dumnezeul meu?”
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Raluca Drăgoi a publicat primele imagini cu cea de-a doua ei fetiță! La doar câteva clipe după ce a devenit mamă pentru a doua oară, artista le-a împărtășit admiratorilor unul dintre cele mai emoționante momente din viața ei.

Vestea a fost primită cu sute de felicitări, iar urmăritorii au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje emoționante. După luni în care și-a ținut fanii la curent cu evoluția sarcinii, cântăreața și-a văzut, în sfârșit, visul împlinit și le-a făcut tuturor cunoștință cu noul membru al familiei.

Primele imagini cu fetița artistei Raluca Drăgoi

Alături de fotografiile care au topit inimile fanilor, Raluca Drăgoi a dezvăluit și numele ales pentru fetița ei: Beatrice Ștefania. Artista a mărturisit că atât ea, cât și micuța sunt bine și abia așteaptă să ajungă acasă.

„Ce aș putea să îți mai cer, Dumnezeul meu? Faceți cunoștință cu Beatrice Ștefania! Noi suntem bine amândouă, sănătoase și abia așteptăm să venim acasă! Vă iubim ”, a scris artista pe Instagram.

Raluca Drăgoi a publicat primele imagini cu fetița ei! Mesajul care i-a emoționat pe fani: „Ce aș putea să îți mai cer, Dumnezeul meu?”
Raluca Drăgoi a publicat primele imagini cu fetița ei! Mesajul care i-a emoționat pe fani: „Ce aș putea să îți mai cer, Dumnezeul meu?”

În același mesaj, interpreta a ținut să îi mulțumească soțului său, Dănuț, dar și medicului care i-a fost alături pe parcursul sarcinii și în sala de nașteri, pentru sprijinul oferit într-unul dintre cele mai importante momente din viața ei.

Fotografiile postate i-au impresionat pe fani. În prima imagine, micuța Beatrice Ștefania apare în brațele unui cadru medical, înfășată și purtând o căciuliță albă. În cea de-a doua fotografie, Raluca Drăgoi este surprinsă pe patul de spital, cu fetița așezată lângă ea, într-un cadru care surprinde primele clipe petrecute împreună.

A urcat pe scenă și în sarcină

Nașterea celei de-a doua fiice încheie o perioadă plină de emoții pentru artistă. Încă din primele luni ale anului, ea le-a dezvăluit admiratorilor că familia lor urmează să se mărească și a mărturisit că nu și-a dorit o petrecere de tip gender reveal, preferând să trăiască momentul într-un mod discret, alături de cei dragi.

De-a lungul sarcinii, artista a continuat să urce pe scenă și le-a spus fanilor că va cânta atât timp cât medicii îi vor permite acest lucru. Acum însă, toate gândurile ei sunt îndreptate către cele două fiice și către noul capitol din viața familiei sale.

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