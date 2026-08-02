Cum a reacționat David Popovici după ce a fost numit „al doilea român din Roma”, după Cristi Chivu

David Popovici a oferit un interviu pentru Gazzetta dello Sport în care a răspuns întrebărilor despre înot, dar și alte teme. A fost comparat cu celebrul Cristian Chivu, dar tânărul de 21 de ani a avut o reacție savuroasă. Află detalii!

David Popovici, numit „al doilea român din Roma”

La finalul lunii iunie, la Roma a avut loc Trofeul Settecolli, prilej pentru Gazzetta dello Sport să-i ia un interviu fresh celebrului David Popovici. Sportivul a răspuns unui șir de întrebări legate de natație, medalii, pasiuni, familie și alți mari sportivi români care s-au făcut remarcați peste hotare.

„A fi recunoscut în țara mea este un privilegiu, dar și o responsabilitate. Am faimă, rezultate, resurse financiare – acestea sunt lucruri care te pot distrage. Strategia mea este simplă: să rămân cu picioarele pe pământ”, este una dintre mărturisirile umile făcute de David Popovici în cadrul interviului.

Românul a aflat că, în Italia, a fost numit „al doilea român din Roma”, după Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano. Dar se pare că David nu a avut plăcerea de a-l cunoaște personal pe fostul fotbalist.

„Nu ne-am întâlnit niciodată, dar am auzit numai lucruri bune despre el. Apreciez oamenii cinstiți, simpli, autentici, normali. Acesta este genul de persoană care încerc să fiu și eu. Nimic forțat, nimic extravagant. Și asta este ceva ce respect (n.r. trofeele câștigate de Chivu în Italia). Mă bucur să fiu comparat cu el, dar nu este o competiție. În bazin, însă, da, există competiție”, a venit răspunsul.

Sportivul, întrebat dacă are și el un „10 perfect”

În continuare, jurnaliștii italieni l-au întrebat pe român dacă are și el o notă de 10, făcând referire la momentul în care Nadia Comâneci a scris istorie la Montreal.

„Nu cred că am atins-o încă. În înot, totul este obiectiv: există cronometrul, există recordurile. Poate că nota 10 nu există. Dar un 9,99, da. Vreau să ajung acolo cât mai curând. Nu știu încă ce va însemna asta: poate un timp sub 46 de secunde la 100 de metri liber, poate sub 1:41 la 200. Când voi înota așa, voi înțelege. Va fi echivalentul meu al notei 10 a Nadiei, pentru că noi nu avem arbitri, avem doar timpul”, a elaborat el.

David Popovici, aventură inedită în Italia

Tânărul a mărturisit și ce aventură a avut în timpul șederii sale în Italia. David a închiriat o motocicletă cu care s-a plimbat pe șosele, fără să se ghideze ajutat de hartă sau GPS.

„Nu. Am plecat într-o vacanță cu motocicleta pornind din Palermo: fără hartă, fără GPS, doar drumuri secundare, dealuri și libertate. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea și vreau să o repet. Cât despre Roma, pentru mine înseamnă legături autentice”, a asigurat el.

Câte cuvinte știe David Popovici în italiană

Și, ca să adauge o notă de umor, jurnalistul l-a întrebat pe român câte cuvinte cunoaște în limba italiană. Răspunsul a venit imediat:

„Ciao, grazie, carbonara, ci vediamo domani, scusami, fammi passare, tutto passa”.

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